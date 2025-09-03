R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " G e n t i l e P r e s i d e n t e M e l o n i , c o m e a v r à g i à a p p r e s o d a l l e n o t i z i e a p p a r s e s u l l a s t a m p a i t a l i a n a e i n t e r n a z i o n a l e , l a G l o b a l S u m u d F l o t t i l a s t a p e r s a l p a r e c o n 4 0 i m b a r c a z i o n i c a r i c h e d i m o l t e t o n n e l l a t e d i a i u t i u m a n i t a r i r a c c o l t i c o n g r a n d e p a r t e c i p a z i o n e d e l l a s o c i e t à c i v i l e e d e l l a c i t t a d i n a n z a , a l l o s c o p o d i p o r t a r e a G a z a g e n e r i d i p r i m a n e c e s s i t à d a d i s t r i b u i r e a l l a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e " . S i l e g g e n e l l a l e t t e r a c h e l a s e g r e t e r i a d e l P d E l l y S c h l e i n h a i n v i a t o a l l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i . " L a m i s s i o n e u m a n i t a r i a n a t a d a l b a s s o , n o n v i o l e n t a e p a c i f i c a , c h e s i s v o l g e r à n e l r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , v e d e l ’ a d e s i o n e d i 4 4 d e l e g a z i o n i d a t u t t o i l m o n d o d i m i g l i a i a d i a t t i v i s t e e a t t i v i s t i t r a i q u a l i v i s o n o m o l t i c i t t a d i n i i t a l i a n i n o n c h è q u a t t r o p a r l a m e n t a r i d e l l a R e p u b b l i c a i t a l i a n a a p p a r t e n e n t i a v a r i e f o r z e p o l i t i c h e " . " L e s c r i v o p e r i n f o r m a r L a c h e t r a l o r o s a l i r a n n o a b o r d o a n c h e i l d e p u t a t o A r t u r o S c o t t o e l ’ e u r o d e p u t a t a A n n a l i s a C o r r a d o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , e L e c h i e d o d i t e n e r m i i n f o r m a t a s u q u a n t o i l G o v e r n o i t a l i a n o i n t e n d e f a r e p e r g a r a n t i r e t u t e l a e s i c u r e z z a p e r t u t t o l ’ e q u i p a g g i o d e l l a m i s s i o n e u m a n i t a r i a , i n c a s o d i n e c e s s i t à . C o n f i d a n d o i n u n a S u a p o s i t i v a r i s p o s t a , L e p o r g o u n c o r d i a l e s a l u t o " .