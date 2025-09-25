R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a c o s a p e g g i o r e è l a p r e s a i n g i r o d e g l i i t a l i a n i , p e r c h é l a P a l e s t i n a o s i r i c o n o s c e o n o n s i r i c o n o s c e , n o n e s i s t e i l r i c o n o s c i m e n t o c o n d i z i o n a t o . E r i c o n o s c e r e l a P a l e s t i n a n o n s i g n i f i c a r i c o n o s c e r e i t e r r o r i s t i d i H a m a s , s i g n i f i c a r i c o n o s c e r e l ' a u t o r i t à n a z i o n a l e p a l e s t i n e s e . A m e n o c h e n o n s t i a t e a c c u s a n d o R e g n o U n i t o , F r a n c i a e a l t r i 1 5 0 p a e s i d i v o l e r l e g i t t i m a r e H a m a s " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a l l a C a m e r a p e r l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o G u i d o C r o s e t t o . " H a d e t t o c h e è i r r e s p o n s a b i l e u s a r e G a z a p e r a t t a c c a r e i l g o v e r n o , m a q u e l l o c h e è i r r e s p o n s a b i l e è c h e v o i a b b i a t e t r a s c i n a t o i l p a e s e s u l l e p o s i z i o n i d i N e t a n y a h u t r a d e n d o l a t r a d i z i o n e d i p l o m a t i c a i t a l i a n a d i p o n t e n e l M e d i t e r r a n e o . R i c o n o s c e r e l a P a l e s t i n a n o n è s o l o u n g e s t o p o l i t i c o , è u n a t t o d i g i u s t i z i a " .