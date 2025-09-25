R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A v e v o s c r i t t o a G i o r g i a M e l o n i p e r c h i e d e r e l a p r o t e z i o n e d e l l a f l o t t i g l i a . H a r i s p o s t o c h e a v r e b b e g a r a n t i t o l ' i n c o l u m i t à d e g l i i t a l i a n i . E i n v e c e g u a r d a t e c o m e r i s p o s t a I s r a e l e l ' a l t r a n o t t e , a t t a c c a n d o i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i c o n d r o n i , b o m b e s o n o r e . . . E a l l o r a d i c o , i n v e c e d i i n s u l t a r e i p a r l a m e n t a r i c h e f a n n o i l l o r o d o v e r e , i l g o v e r n o c o n v o c h i l ' a m b a s c i a t o r e i s r a e l i a n o p e r d i r g l i c h e a t t a c c a r e c i t t a d i n i i t a l i a n i i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i s u n a v i c h e s o n o a n c h e i t a l i a n e è u n a t t a c c o d e l i b e r a t o a l n o s t r o p a e s e " . C o s ì E l l y S c h l e i n i n a u l a a l l a C a m e r a . " L a S p a g n a h a e s t e s o l ' i m m u n i t à d i p l o m a t i c a a i c i t t a d i n i s p a g n o l i c h e s o n o a b o r d o , p e r c h é l ' I t a l i a n o ? M i n i s t r o , l ' i n v i o d e l l a f r e g a t a F a s a n è u n p r i m o p a s s o . m a s e r v o n o n a v i d i p r o t e z i o n e , n o n s o l t a n t o d i s o c c o r s o . S e r v e u n a m i s s i o n e n a v a l e e u r o p e a d i s c o r t a a l l a f l o t t i g l i a e d i d e t e r r e n z a " .