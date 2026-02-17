R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n d o s e r v i v a p e r a t t a c c a r e i g i u d i c i , G i o r g i a M e l o n i s i s b r a c c i a v a p e r d i r e c h e i b a m b i n i n o n d o v r e b b e r o m a i e s s e r e s o t t r a t t i a l l e f a m i g l i e s a l v o i n c a s i e s t r e m i . P e r ò q u a n d o T r u m p f a d e p o r t a r e b a m b i n i d i 2 a n n i o u s a b a m b i n i p e r s t a n a r e i p r o p r i g e n i t o r i e d a r r e s t a r l i , v a t u t t o b e n e e n o n a b b i a m o n i e n t e d a d i r e , v e r o ? " . L o d i c e E l l y S c h l e i n p a r l a n d o i n a u l a a l l a C a m e r a p e r l e c o m u n i c a z i o n i d i A n t o n i o T a j a n i s u l l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l ' I t a l i a d a ' o s s e r v a t o r e ' a l l a r i u n i o n e d e l B o a r d o f P e a c e .