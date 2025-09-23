R o m a , 2 3 s e t ( A d n k r o n o s ) - " S m e t t e t e l a d i c r i m i n a l i z z a r e o g n i p i a z z a o f o r m a d i d i s s e n s o e d i i g n o r a r e i l s e n t i m e n t o f o r t e c h e a t t r a v e r s a t u t t o i l P a e s e : l ' I t a l i a n o n v u o l e e s s e r e c o m p l i c e d e i c r i m i n i d i N e t a n y a h u a G a z a e i n C i s g i o r d a n i a " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a l l a D i r e z i o n e d e l P d s o t t o l i n e a n d o : " I l g r i d o d i p i a z z e , m a n i f e s t a z i o n i , d e l l a F l o t i l l a n o n p u ò e s s e r e i g n o r a t o d a l g o v e r n o . L a M e l o n i a s c o l t i q u e s t o g r i d o , q u e l s e n t i m e n t o d e l P a e s e s t u f o d i p a r o l e i p o c r i t e e t a r d i v e " .