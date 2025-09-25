R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N o i t o r n i a m o a c h i e d e r e d i f e r m a r e , d i f a r e t u t t o c i ò c h e è p o s s i b i l e p e r f e r m a r e i m m e d i a t a m e n t e i c r i m i n i d i N e t a n y a h u . T o r n i a m o a c h i e d e r e u n c e s s a t o i l f u o c o i m m e d i a t o , l o s b l o c c o d i t u t t i g l i a i u t i u m a n i t a r i n e c e s s a r i a i p a l e s t i n e s i . T o r n i a m o a c h i e d e r e l a l i b e r a z i o n e d i t u t t i g l i o s t a g g i a n c o r a n e l l e m a n i d e i t e r r o r i s t i d i H a m a s d i c u i e v i d e n t e m e n t e N e t a n y a h u s i è d i s i n t e r e s s a t o . C h i e d i a m o s a n z i o n i p e r i l g o v e r n o i s r a e l i a n o e d i i n t e r r o m p e r e q u e l m e m o r a n d u m d i c o l l a b o r a z i o n e m i l i t a r e c h e a n c o r a s u s s i s t e t r a i l g o v e r n o i t a l i a n o e i l g o v e r n o i s r a e l i a n o e l e i l o s a b e n e , M i n i s t r o C r o s e t t o " . C o s ì E l l y S c h l e i n a l l a C a m e r a p e r l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o G u i d o C r o s e t t o . " C h i e d i a m o d i s o s p e n d e r e l ' a c c o r d o d i c o o p e r a z i o n e U e - I s r a e l e e u n e m b a r g o t o t a l e d i a r m i d a e v e r s o I s r a e l e c o m e h a f a t t o l a S p a g n a e v o g l i o r i n g r a z i a r e q u i i n o s t r i a m m i n i s t r a t o r i c o m e i l s i n d a c o d i R a v e n n a , l a p r e s i d e n t e d e l l a p r o v i n c i a e i l p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e c h e h a n n o b l o c c a t o u n c a r i c o d i e s p l o s i v i c h e a t t r a v e r s o i l p o r t o d i R a v e n n a v o l e v a r a g g i u n g e r e d i r e t t a m e n t e I s r a e l e . A l l o r a s t a n n o f a c e n d o l o r o q u e l l o c h e d o v r e s t e f a r e v o i c o n p i ù n e t t e z z a , M i n i s t r o " , s o t t o l i n e a S c h l e i n . " V i a b b i a m o c h i e s t o i n s i e m e a l l e a l t r e o p p o s i z i o n i d i v e n i r e i n P a r l a m e n t o , c h e G i o r g i a M e l o n i v e n i s s e i n P a r l a m e n t o , a v r e b b e d o v u t o e s s e r c i l e i q u i a c h i a r i r e l a s u a p o s i z i o n e s u l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a P a l e s t i n a e a c h i a r i r e l a p o s i z i o n e s u l l e s a n z i o n i p r o p o s t e d a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a . C i a v e t e a c c u s a t o n e i g i o r n i s c o r s i d i n o n e s s e r e d e m o c r a t i c i p e r c h é a b b i a m o c h i e s t o d i v o t a r e i n q u e s t o P a r l a m e n t o i m p e g n i c o n c r e t i p r i m a d e l l a p o s i z i o n e i m p a r a t a i e r i d a l d i s c o r s o d e l l a P r e m i e r M e l o n i . M a l a c o s a c h e n o n è d e m o c r a t i c a è c h e n o i , c h e s i a m o o p p o s i z i o n i , i m p a r i a m o l e p o s i z i o n i d e l g o v e r n o i t a l i a n o d a i g i o r n a l i . Q u i n d i n o i c o n t i n u i a m o a c h i e d e r e a G i o r g i a M e l o n i d i v e n i r e p u r t a r d i v a m e n t e i n q u e s t ' a u l a a r i f e r i r e p e r c h é i l g o v e r n o i t a l i a n o r i s c h i a c o n l a s u a p o s i z i o n e d i b l o c c a r e l e s a n z i o n i p r o p o s t e d a l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a " .