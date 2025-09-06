R o m a , 6 s e t ( A d n k r o n o s ) - " L e i s t i t u z i o n i t u t t e , a n c h e i l g o v e r n o , d e v o n o t u t e l a r e l ' i n c o l u m i n t à d e l l a G l o b a l f l o t i l l a , p e r q u e s t o h o s c r i t t o u n a l e t t e r a a l l a M e l o n i , t a n t o p i ù d a v a n t i a l l e i n a c c e t t a b i l i m i n a c c e d e l g o v e r n o i s r a e l i a n o c h e v a n n o r i s p e d i t e a l m i t t e n t e . E ' c r i m i n a l e n o n c h i r i s p e t t a i d i r i t t i u m a n i m a i l b l o c c o d e g l i a i u t i " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a l F o r u m S b i l a n c i a m o c i d i C e r n o b b i o .