R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N o i c i a s p e t t i a m o c h e i l g o v e r n o e l ' U n i o n e E u r o p e a s u p p o r t i n o e t u t e l i n o l e a t t i v i s t e e g l i a t t i v i s t i d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t t i l l i a , l a p i ù g r a n d e o p e r a z i o n e u m a n i t a r i a d a l b a s s o c h e c e r c a d i r o m p e r e l ' u n i c a c o s a i l l e g a l e , c i o è i l b l o c c o c r i m i n a l e d i c i b o e a i u t i m o n e t a r i . S e c o n d o l ' O n u c ' è u n a c a r e s t i a . A G a z a i p a l e s t i n e s i n o n m u o i o n o s o t t o l e b o m b e d e l g o v e r n o c r i m i n a l e d i N e t a n y a h u , m u o i o n o a n c h e d i f a m e . D a v a n t i a q u e s t o , l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a s t a f a c e n d o s o l o q u e l l o c h e d o v r e b b e r o f a r e i g o v e r n i e u r o p e i e l ' U n i o n e E u r o p e a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a T a g a d à s u L a 7 . D i c e M e l o n i c h e c i s o n o a l t r i c a n a l i p e r p o r t a r e i l c i b o . . . " I o n o n s o d o v e v i v a n o . S o n o c o s ì s u b a l t e r n i a N e t a n y a h u e a T r u m p c h e n o n v e d o n o c h e d a a n n i m a n c a n o i c a n a l i p e r p o r t a r e t u t t o l ' a i u t o u m a n i t a r i o n e c e s s a r i o a d u n a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e c h e è m a r t o r i a t a , c o s t r e t t a s o t t o l e b o m b e a l l a f a m e " , r i b a t t e S c h l e i n . L a F l o t i l l a è " a n z i t u t t o u n a o p e r a z i o n e u m a n i t a r i a f a t t a d a 4 0 n a v i , 4 4 d e l e g a z i o n i d a t u t t o i l m o n d o , a t t i v i s t i e a t t i v i s t e c h e v o g l i o n o p o r t a r e a i u t i . È u n a m i s s i o n e c h e q u i n d i s i m u o v e n e l p i e n o s o l c o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e u m a n i t a r i o e c h e p e r q u e s t o v a p r o t e t t a e t u t e l a t a l ' i n c o l u m i t à d e l l e n a v i e s o p r a t t u t t o d e l l e a t t i v i s t e e d e g l i a t t i v i s t i a b o r d o " . " C i s a r a n n o a n c h e q u a t t r o p a r l a m e n t a r i d e l l a R e p u b b l i c a I t a l i a n a t r a c u i d u e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , q u i n d i n o i d i a m o p i e n a s o l i d a r i e t à r i s p e t t o a q u e s t i a t t a c c h i c r i m i n a l i e p i e n o s u p p o r t o a u n a m i s s i o n e c h e , l o s o t t o l i n e o , s t a f a c e n d o q u e l l o c h e a v r e b b e r o d o v u t o f a r e l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e , i g o v e r n i e u r o p e i e i l g o v e r n o i t a l i a n o " .