R o m a , 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C ' è u n a u r g e n z a c h e g l i i t a l i a n i s e n t o n o d i a l z a r e l a v o c e p e r l a p a c e , p e r m e t t e r e f i n e a i c r i m i n i d i N e t a n y a h u a G a z a c o m e i n C i s j o r d a n i a . C ' è s t a t a a n c h e t a n t a s o l i d a r i e t à a l l e a t t i v i s t e e a g l i a t t i v i s t i d e l l a F l o t i l l a . 2 6 s o n o t o r n a t i i e r i , i o s t e s s a e r o a d a c c o g l i e r e a l c u n i d i l o r o " . L o h a d e t t o l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n , p a r l a n d o c o n i g i o r n a l i s t i a G r o s s e t o a m a r g i n e d i u n ' i n i z i a t i v a a s o s t e g n o d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e E u g e n i o G i a n i i n v i s t a d e l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i i n T o s c a n a d e l 1 2 e 1 3 o t t o b r e . " C i s o n o a n c o r a p e r ò 1 5 a t t i v i s t i d e l l a F l o t i l l a i t a l i a n i c h e s o n o a n c o r a i l l e g i t t i m a m e n t e d e t e n u t i d o p o e s s e r e s t a t i i l l e g a l m e n t e s e q u e s t r a t i i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i . E q u i n d i l a n o s t r a r i c h i e s t a è c h e s i f a c c i a t u t t o i l p o s s i b i l e , l o c h i e d i a m o a l g o v e r n o e a t u t t i i g o v e r n i a n c h e d e g l i a l t r i p a e s i c o i n v o l t i p e r f a r l i l i b e r a r e e r i m p a t r i a r e q u a n t o p r i m a . R i c o r d i a m o c h e q u e l l a c h e a b b i a m o v i s t o è u n ' o p e r a z i o n e i l l e g a l e i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i , q u i n d i è u n a d e t e n z i o n e i l l e g i t t i m a . Q u e s t e p e r s o n e d e v o n o e s s e r e s u b i t o l i b e r a t e e m e s s e i n c o n d i z i o n e d i r i e n t r a r e a c a s a " .