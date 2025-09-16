R o m a , 1 6 s e t ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ o c c u p a z i o n e i l l e g a l e d i G a z a d a p a r t e d e l l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o v a f e r m a t a s u b i t o . P r o p r i o n e l g i o r n o i n c u i l a C o m m i s s i o n e d ' i n c h i e s t a O n u s u i T e r r i t o r i p a l e s t i n e s i o c c u p a t i e I s r a e l e , a c c u s a i l g o v e r n o i s r a e l i a n o d i c o m m e t t e r e u n g e n o c i d i o , N e t a n y a h u s t a f a c e n d o e n t r a r e i c a r r i a r m a t i d e l l ’ I d f a G a z a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n . " S o n o c r i m i n i d i g u e r r a e v a n n o f e r m a t i s u b i t o , è g i à t a r d i . A G a z a d e v o n o e n t r a r e a i u t i u m a n i t a r i , c i b o , m e d i c i n a l i p e r p r e s t a r e s o c c o r s o a u n p o p o l o s t r e m a t o e r i d o t t o a l l a f a m e . E i n v e c e q u e s t a n o t t e s o n o e n t r a t i i m e z z i c o r a z z a t i d i N e t a n y a h u p e r d a r e s e g u i t o a l p i a n o c r i m i n a l e c o n c o r d a t o c o n T r u m p p e r c o l o n i z z a r e l a P a l e s t i n a , a n n e t t e r e l a C i s g i o r d a n i a e a n n i e n t a r e l a p o p o l a z i o n e c i v i l e . A b b i a m o c h i e s t o p e r a n n i a l g o v e r n o i t a l i a n o e a l l ’ U E u n a p r e s a d i p o s i z i o n e n e t t a e f o r t e c o n t r o q u e s t i c r i m i n i " , p r o s e g u e l a s e g r e t a r i a d e l P d . " L ’ E u r o p a h a i n i z i a t o a r e a g i r e , s e p p u r t a r d i v a m e n t e , i n v o c a n d o s a n z i o n i a l g o v e r n o i s r a e l i a n o . L a c o n t r a r i e t à d e l G o v e r n o i t a l i a n o è t r a l e c a u s e d e l l ’ i m m o b i l i s m o U e . D o p o p i ù d i 6 0 m i l a m o r t i p a l e s t i n e s i , M e l o n i a n c o r a s c e g l i e T r u m p e N e t a n y a h u e f r e n a u n a d u r a r e a z i o n e e u r o p e a . N o n p o s s i a m o a c c e t t a r e c h e l ’ I t a l i a s i a c o m p l i c e , p e r c h é s i a m o d a v a n t i a u n a d e l l e p a g i n e p i ù b u i e e t r a g i c h e d e l l a s t o r i a c o n t e m p o r a n e a " , c o n c l u d e S c h l e i n .