R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s o l o c i i s o l a t e i n E u r o p a , m a c o m e c a v a l l i d i T r o i a d i T r u m p , f r e n a t e i l s a l t o i n a v a n t i d i i n t e g r a z i o n e n e c e s s a r i a a l l a s o p r a v v i v e n z a d e l l ' U n i o n e . S e r v e l ' E u r o p a f e d e r a l e , m a v o i s i e t e c o n t r a r i . S e r v o n o l e c o o p e r a z i o n i r a f f o r z a t e , s e r v e u n g r a n d e p i a n o d i i n v e s t i m e n t i c o m u n i f i n a n z i a t i d a e u r o b o n d , m a v o i n o , n o n a v e t e i l c o r a g g i o d i f a r e q u e s t a b a t t a g l i a p e r c h é O r b á n e T r u m p n o n s o n o d ' a c c o r d o . S e r v e u n a d i f e s a e u r o p e a , m a v o i s i e t e c o n t r a r i p e r c h é p r e f e r i t e c o n t i n u a r e a c o m p r a r e l e a r m i d a T r u m p " . L o d i c e E l l y S c h l e i n p a r l a n d o i n a u l a a l l a C a m e r a p e r l e c o m u n i c a z i o n i d i A n t o n i o T a j a n i s u l l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l ' I t a l i a d a ' o s s e r v a t o r e ' a l l a r i u n i o n e d e l B o a r d o f P e a c e . " L a v o s t r a s u b a l t e r n i t à a T r u m p l a p a g a a c a r o p r e z z o l ' I t a l i a . L ' a b b i a m o v i s t o q u a n d o a v e t e m i n i m i z z a t o i d a t i c h e c o l p i s c o n o l e i m p r e s e e l e f a m i g l i e i t a l i a n e . L ' a b b i a m o v i s t o q u a n d o a v e t e a c c e t t a t o d i t o g l i e r e l a t a s s a a l l e m u l t i n a z i o n a l i a m e r i c a n e . L ' a b b i a m o v i s t o q u a n d o a v e t e a c c e t t a t o a t e s t a b a s s a d i a u m e n t a r e l a s p e s a m i l i t a r e a l 5 % d e l P I L . E l ' a b b i a m o v i s t o q u a n d o s i e t e s t a t i l ' u n i c o g o v e r n o a p a r l a r e d i l e g i t t i m a a u t o d i f e s a s u l l ' a z i o n e m i l i t a r e i n V e n e z u e l a , l ' u n i c o g o v e r n o i n E u r o p a a n o n r i u s c i r e a d i r e 5 s e m p l i c i p a r o l e : l a G r o e n l a n d i a n o n s i t o c c a ! " . " N o n p o s s i a m o a c c e t t a r e c h e u n p a e s e f o n d a t o r e d e l l ' E u r o p a c o m e i l n o s t r o , u n p a e s e c h e h a c o n t r i b u i t o a l l ' a r c h i t e t t u r a m u l t i l a t e r a l e d e l d o p o g u e r r a e u n p a e s e c h e h a u n a c o s t i t u z i o n e n a t a d a l l a R e s i s t e n z a s i p r e s t i a d e l e g i t t i m a r e l ' O n u e a s o s t i t u i r l o c o n u n c l u b p r i v a t o d i T r u m p . S c e g l i e t e d i s t a r e d a l l a p a r t e d e l l a C o s t i t u z i o n e , d e l l a d i g n i t à d e l P a e s e e d i u n ' E u r o p a c a p a c e d i c o n t a r e " .