R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a d i s c u s s i o n e g i à t a r d i v a , m i n i s t r o , e l e i l o s a , p e r c h é a v e v a m o c h i e s t o i n s i e m e a l l e a l t r e o p p o s i z i o n i e a l l a P r e s i d e n t e M e l o n i d i v e n i r e i n P a r l a m e n t o p r i m a d i a n d a r e a N e w Y o r k a n o n a n n u n c i a r e i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a , c o m e i n v e c e h a n n o f a t t o l a F r a n c i a , i l R e g n o U n i t o , i l C a n a d a , l ' A u s t r a l i a , S a n M a r i n o , t a n t i a l t r i p a e s i " . C o s ì E l l y S c h l e i n a l l a C a m e r a . " M a M e l o n i q u i n o n è v e n u t a , è v e n u t o l e i m i n i s t r o e s o c h e c o n i l m i n i s t r o C r o s e t t o n e i g i o r n i s c o r s i v i s i e t e m o s s i p e r c h i e d e r e g a r a n z i e a l g o v e r n o i s r a e l i a n o c h e n o n a v r e b b e u s a t o l a f o r z a c o n t r o d e l l e n a v i d i s a r m a t e e p a c i f i c h e m a n o n s i c a p i s c e p e r c h é , m e n t r e v o i f a c e v a t e q u e s t o l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o h a t i r a t o f u o r i l a c l a v a c o n t r o g l i a t t i v i s t i d e l l a F l o t i l l a e h a u s a t o p e r l o r o p a r o l e p i ù d u r e d i q u a n t e n e a b b i a m a i u s a t e p e r i c r i m i n i d i N e t a n y a h u " . " H a d e t t o c h e l e s o f f e r e n z e d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e e v i d e n t e m e n t e n o n e r a n o l a p r i o r i t à . P e n s a v o c h e p a r l a s s e a N e t a n y a h u c o n t r o i l b l o c c o c r i m i n a l e d i a i u t i u m a n i t a r i c h e s t a n n o i m p o n e n d o a i p a l e s t i n e s i e i n v e c e n o , s t a v a p a r l a n d o a 4 0 0 a t t i v i s t i d i s a r m a t i c h e f a c e v a n o r o t t a p e r G a z a . H a d e t t o c h e t u t t o q u e l l o c h e s u c c e d e i n I t a l i a è c o n t r o d i l e i e n o n p e r d a r e s o l l i e v o a G a z a , m a d a v v e r o p e n s a c h e g l i i t a l i a n i a b b i a n o p o r t a t o a M u s i c f o r P e a c e 5 0 0 t o n n e l l a t e d i a i u t i u m a n i t a r i p e r f a r e u n d i s p e t t o a l e i ? D e v e u s c i r e d a l l a s u a m e g a l o m a n i a , g l i e l ' h o g i à d e t t o " .