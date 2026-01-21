R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " È s t a t o u n i n c o n t r o m o l t o i m p o r t a n t e , q u e l l o c o n F a d u a B a r g h o u t i . A b b i a m o c o n f e r m a t o i l n o s t r o p i e n o s u p p o r t o e l a s o l i d a r i e t à a l l a c a m p a g n a i n t e r n a z i o n a l e p e r l a l i b e r a z i o n e d i B a r g h o u t i , u n s i m b o l o d i u n i t à p e r i p a l e s t i n e s i . I n q u e s t o m o m e n t o c i h a n n o c h i e s t o d i c o n t i n u a r e a s o s t e n e r e i l p i e n o r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a " . " L e n o s t r e f o r z e p o l i t i c h e - P a r t i t o D e m o c r a t i c o , M o v i m e n t o 5 S t e l l e , A l l e a n z a V e r d i S i n i s t r a - h a n n o p o r t a t o i n q u e s t o P a r l a m e n t o i n s i e m e u n a m o z i o n e u n i t a r i a c h e c h i e d e v a i l p i e n o e i m m e d i a t o r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a . P e r f a r e l a s o l u z i o n e p o l i t i c a d e i d u e p o p o l i e d e i d u e s t a t i è i n d i s p e n s a b i l e r i c o n o s c e r e a n c h e l o S t a t o d i P a l e s t i n a p e r c h é a n c h e i p a l e s t i n e s i c o m e g l i i s r a e l i a n i h a n n o d i r i t t o a d e s i s t e r e e a v i v e r e i n p a c e e i n s i c u r e z z a i n u n l o r o S t a t o " . " L ' I t a l i a e i l g o v e r n o i t a l i a n o h a n n o p e r s o u n ' o c c a s i o n e a s e t t e m b r e q u a n d o a l t r i p a e s i , t a n t i , p i ù d i 1 5 0 h a n n o g i à r i c o n o s c i u t o l o S t a t o d i P a l e s t i n a , s i s o n o a g g i u n t i F r a n c i a , R e g n o U n i t o , C a n a d a , A u s t r a l i a , a n c h e l ' I t a l i a l o d o v e v a f a r e . P u r t r o p p o i l g o v e r n o i t a l i a n o h a s c e l t o d i n o n f a r l o . C o n t i n u e r e m o q u e s t a b a t t a g l i a p e r i l p i e n o r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a c h e p e r n o i è u n a b a t t a g l i a p e r l ' a u t o d e t e r m i n a z i o n e d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e " . " P e r q u e s t o - a g g i u n g e S c h l e i n - a p p o g g i a m o l a l i b e r a z i o n e d e i p r i g i o n i e r i p o l i t i c i p a l e s t i n e s i c o m e M a r w a n B a r g h o u t i e c h i e d i a m o a n c h e d i c o n t i n u a r e a t e n e r e a l t a l ' a t t e n z i o n e p e r c h é a G a z a s i c o n t i n u a a m o r i r e . A G a z a c o n t i n u a n o i c r i m i n i d e l g o v e r n o N e t a n y a h u . L o v e d i a m o p e r c h é s i m u o r e d i f a m e , s i m u o r e d i f r e d d o , s i m u o r e s o t t o a t t a c c h i m i l i t a r i . Q u e l l a c h e c ' è n o n è u n a p a c e , è u n a f r a g i l e t r e g u a c h e t u t t i d e v o n o r i s p e t t a r e m a n o n b a s t a p e r c h é n o n c i p u ò e s s e r e u n a v e r a p a c e s e n z a i l p i e n o c o i n v o l g i m e n t o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e , d e l l ' a u t o r i t à n a z i o n a l e p a l e s t i n e s e s e n z a u n a p r o s p e t t i v a c h i a r a d i r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a v e r s o l a s o l u z i o n e d u e p o p o l i d u e s t a t i . N o n a r r i v a n o a n c o r a a G a z a e i n C i s g i o r d a n i a t u t t i g l i a i u t i u m a n i t a r i c h e s o n o i n d i s p e n s a b i l i " . " E ' v e r g o g n o s o c h e i l g o v e r n o i t a l i a n o i m p e d i s c a l ' a c c e s s o a o r g a n i z z a z i o n i n o n g o v e r n a t i v e e u m a n i t a r i e p e r p o r t a r e s o l l i e v o a l p o p o l o p a l e s t i n e s e e s t r e m a t o . N o i d o b b i a m o c o n t i n u a r e a i n s i s t e r e i n v e c e s u u n p i e n o c o i n v o l g i m e n t o d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e e d e l l ' U n i o n e E u r o p e a c h e c h i e d a n o c h e a q u e l t a v o l o v i s i a n o a n c h e i p a l e s t i n e s i " . " D e n u n c i a m o i l f a t t o c h e a l l a t r e g u a n o n s t a n n o f a c e n d o s e g u i t o p a s s i v e r s o u n a v e r a p a c e p e r i p a l e s t i n e s i . e q u i n d i c o n t i n u e r e m o a i n s i s t e r e i n q u e s t a d i r e z i o n e . D o m a n i s a r ò a B r u x e l l e s p e r i l P r e v e r t i c e i n s i e m e a g l i a l t r i l e a d e r s o c i a l i s t i . S a r à u n ' a l t r a o c c a s i o n e p e r p o r t a r e a n c h e l a t e s t i m o n i a n z a c h e a b b i a m o a s c o l t a t o q u e s t a m a t t i n a d a F a d w a B a r g h o u t i e p e r c h i e d e r e i l p i e n o s u p p o r t o a q u e s t a c a m p a g n a p e r l a s o l i d a r i e t à , l a l i b e r a z i o n e d i M a r w a n B a r g h o u t i e d e g l i a l t r i p r i g i o n i e r i p o l i t i c i p a l e s t i n e s i c h e s u b i s c o n o a n c o r a v i o l e n z e d e n t r o a l l e c a r c e r i i s r a e l i a n e . e p e r c h i e d e r e i l p i e n o r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a e d i s p i n g e r e a f f i n c h é d a l l a t r e g u a s i p a s s i a d u n a v e r a p a c e c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e " .