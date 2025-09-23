R o m a , 2 3 s e t ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o c h i e s t o a G i o r g i a M e l o n i d i v e n i r e i n P a r l a m e n t o a c h i a r i r e q u a l e s a r à l a p o s i z i o n e d e l g o v e r n o a N e w Y o r k e a B r u x e l l e s " , è " u n a c o s a n o n d e m o c r a t i c a n é a c c e t t a b i l e c h e d o b b i a m o a p p r e n d e r e d a i g i o r n a l i c h e l a M e l o n i p r e n d e l a l i n e a d e l l a G e r m a n i " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a l l a D i r e z i o n e d e l P d . " N o n è a c c e t t a b i l e c h e d o m a n i M e l o n i i n t e r v i e n e a l l ' A s s e m b l e a d e l l ' O n u e n o n a b b i a a n c o r a d e t t o l ' I t a l i a c h e p o s i z i o n e t e r r à s u l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a P a l e s t i n a " , h a a g g i u n t o l a s e g r e t a r i a d e l P d s o t t o l i n e a n d o : " N e s s u n o i n I t a l i a h a i l d i r i t t o d i s a p e r e , n e m m e n o i l P a r l a m e n t o " .