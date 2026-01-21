R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a p r o p o s t a d e l B o a r d o f P e a c e è i n a c c e t t a b i l e . L ' I t a l i a n o n p u ò p a r t e c i p a r e a q u e s t o t e n t a t i v o d i s m a n t e l l a r e l e s e d i m u l t i l a t e r a l i " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a l t e r m i n e d e l l ' i n c o n t r o c o n i l C o m i t a t o N a z i o n a l e p e r l a L i b e r a z i o n e d i M a r w a n B a r g h o u t i c o n G i u s e p p e C o n t e , N i c o l a F r a t o i a n n i e A n g e l o B o n e l l i . S e d i m u l t i l a t e r a l i " c h e s o n o q u e l l e d e l d i a l o g o t r a p o p o l i e t r a S t a t i e c h e s o n o q u e l l i d o v e p r e v a l e i l d i a l o g o e n o n l ' u s o d e l l a f o r z a , n o n l a l e g g e d e l p i ù f o r t e , q u e l l a c h e e v i d e n t e m e n t e v u o l e f a r p r e v a l e r e i l P r e s i d e n t e a m e r i c a n o T r u m p c h e , c o n q u e s t a p r o p o s t a v o r r e b b e s m a n t e l l a r e d e f i n i t i v a m e n t e l e N a z i o n i U n i t e e c r e a r e u n a O n u a l t e r n a t i v a a p a g a m e n t o " , c o n t i n u a l a s e g r e t a r i a d e l P d . " N o i c r e d i a m o i n v e c e c h e p e r c o s t r u i r e l a p a c e s e r v a i l p i e n o c o i n v o l g i m e n t o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e e s i a u n e l e m e n t o i m p r e s c i n d i b i l e " .