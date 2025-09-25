R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o s e t t i m a n e p o i c h e c h i e d i a m o a l l a P r e s i d e n t e M e l o n i d i v e n i r e i n P a r l a m e n t o e d i c o n f r o n t a r s i q u i , m a l e i s i n e g a , a c c a m p a s c u s e , p r e f e r i s c e f a r e l a v i t t i m a i n t e l e v i s i o n e . P a s s a l e g i o r n a t e a c h i e d e r e a l l ' o p p o s i z i o n e d i c o n d a n n a r e l a v i o l e n z a e n o n l ' a b b i a m o m a i s e n t i t a c o n d a n n a r e i n m o d o i n e q u i v o c a b i l e l a v i o l e n z a m e s s a i n a t t o d a N e t a n y a h u a G a z a e i n C i s g i o r d a n i a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a l l a C a m e r a p e r l e c o m u n i c a z i o n e d e l m i n i s t r o G u i d o C r o s e t t o . " N o n è a c c e t t a b i l e c h e i l g o v e r n o p r o v i a c o p r i r e , s t r u m e n t a l i z z a n d o , q u e l s e n t i m e n t o d e l P a e s e c h e h a a t t r a v e r s a t o c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e c h e s o n o a n d a t e i n p i a z z a , n e g l i s c i o p e r i , c h e s o n o v e n u t i n e l l a p i a z z a d e l 7 g i u g n o . B a s t a c o n l a c r i m i n a l i z z a z i o n e d e l l e p i a z z e e b a s t a c o n l a c r i m i n a l i z z a z i o n e d e l d i s s e n s o " .