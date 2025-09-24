R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a t t a c c o a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a a v v e n u t o q u e s t a n o t t e è d i e s t r e m a g r a v i t à e p r e o c c u p a m o l t i s s i m o . E r o i n c o n t a t t o t e l e f o n i c o c o i n o s t r i p a r l a m e n t a r i a b o r d o m e n t r e e s p l o d e v a n o l e b o m b e s o n o r e s u l l e b a r c h e . F o r t u n a t a m e n t e n o n r i s u l t a n o f e r i t i , m a l a v i o l e n z a c o n c u i i d r o n i h a n n o c o m i n c i a t o a d a t t a c c a r e l e i m b a r c a z i o n i - c a r i c h e d i a i u t i u m a n i t a r i , è n e c e s s a r i o r i c o r d a r l o - q u a n d o s i t r o v a n o a n c o r a a p i ù d i 5 0 0 m i g l i a d a l l e c o s t e d i G a z a è i n q u i e t a n t e " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n . " A v e v o g i à c h i e s t o i n u n a l e t t e r a a G i o r g i a M e l o n i c h e i l g o v e r n o i t a l i a n o v i g i l a s s e e g a r a n t i s s e l ’ i n c o l u m i t à a g l i e q u i p a g g i i m p e g n a t i i n q u e s t a m i s s i o n e u m a n i t a r i a . Q u e s t a n o t t e s o n o s t a t e a t t a c c a t e i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i a n c h e i m b a r c a z i o n i c o n c i t t a d i n i e c i t t a d i n e i t a l i a n e : è u n a t t a c c o d e l i b e r a t o a l n o s t r o P a e s e d a p a r t e d e l g o v e r n o i s r a e l i a n o " . " L a P r e s i d e n t e M e l o n i n o n p u ò t a c e r e d i f r o n t e a q u e s t o , d i c a c o s a i n t e n d e f a r e p e r g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a d i q u e s t i i t a l i a n i c h e o p e r a n o n e l p i e n o r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e u m a n i t a r i o , p e r c h é , e v i d e n t e m e n t e , l a s u a a z i o n e f i n o a d o r a è s t a t a i n e f f i c a c e . I l g o v e r n o c i d i a s p i e g a z i o n i s u l l ’ o r i g i n e d i q u e s t i d r o n i , d a d o v e p a r t o n o e s u q u a l i i n i z i a t i v e i n t e n d e i n t r a p r e n d e r e p e r p e r m e t t e r e u n a n a v i g a z i o n e s i c u r a a t u t t o l ’ e q u i p a g g i o " .