R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A n c o r a u n a v o l t a i l g o v e r n o i s r a e l i a n o , p r o p r i o n e l l e o r e i n c u i s i s t a n e g o z i a n d o l a t r e g u a , d e c i d e d i v i o l a r e i l d i r i t t o c o n u n s e q u e s t r o i l l e g a l e i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i . L e 9 b a r c h e p a c i f i c h e e d i s a r m a t e d e l l a F r e e d o m F l o t i l l a C o a l i t i o n e T h o u s a n d M a d l e e n s t o G a z a , t r a c u i a l c u n e b a t t e n t i b a n d i e r a i t a l i a n a , e c h e p o r t a v a n o m e d i c i , m e d i c i n e e a i u t i u m a n i t a r i s o n o s t a t e b l o c c a t e e i n t e r c e t t a t e e l e p e r s o n e a b o r d o i m p e g n a t e p e r l a p a c e e l a s o l i d a r i e t à s o n o s t a t e s e q u e s t r a t e i n v i o l a z i o n e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " . C o s ì i n u n a n o t a l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n . " C h i e d i a m o a i g o v e r n i d i f a r e t u t t o c i ò c h e è i n l o r o p o t e r e p e r g a r a n t i r e l ’ i n c o l u m i t à e p e r o t t e n e r e l a l i b e r a z i o n e i m m e d i a t a e i l r i m p a t r i o d i t u t t i g l i a t t i v i s t i i l l e g i t t i m a m e n t e t r a t t e n u t i , q u e l l i d e l l a F r e e d o m a p p e n a s e q u e s t r a t i , t r a c u i 9 i t a l i a n i , e q u e l l i d e l l a S u m u d F l o t i l l a d e t e n u t i i l l e g a l m e n t e d a u n a s e t t i m a n a " . " I n u n m o m e n t o i n c u i s i n e g o z i a f i n a l m e n t e l a t r e g u a s i d i a u n a s e g n a l e c h i a r o p o n e n d o f i n e a l b l o c c o c r i m i n a l e d i a i u t i , a p r e n d o u n c o r r i d o i o u m a n i t a r i o p e r m a n e n t e v e r s o G a z a e i p a l e s t i n e s i " .