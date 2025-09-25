R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N o i c h i e d i a m o i l p i e n o e i m m e d i a t o r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a p e r c h é a n c h e i p a l e s t i n e s i c o m e g l i i s r a e l i a n i h a n n o d i r i t t o a d e s i s t e r e e v i v e r e i n p a c e e i n s i c u r e z z a i n u n o S t a t o l o r o . A l t r o c h e p r e m a t u r o , c o m e c o n t i n u a a s o s t e n e r e G i o r g i a M e l o n i , M a c o s a a s p e t t a t e ? C h e n o n c i s i a p i ù n i e n t e e n e s s u n o d a r i c o n o s c e r e i n P a l e s t i n a ? " . C o s ì E l l y S c h l e i n a l l a C a m e r a p e r l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o G u i d o C r o s e t t o . " A b b i a m o r e a g i t o c o m p a t t i q u a n d o i c r i m i n i l i c o m m e t t e P u t i n i n U c r a i n a , d o b b i a m o e s s e r e a l t r e t t a n t o c o m p a t t i q u a n d o i c r i m i n i l i c o m p i e N e t a n y a h u c o n i l s u o g o v e r n o . P e r c h é n o n s i p u ò p i e g a r e l a p o l i t i c a e s t e r a d i u n g r a n d e p a e s e c o m e i l n o s t r o a l l e p r o p r i e a m i c i z i e e v i c i n a n z e p o l i t i c h e e d i d e o l o g i c h e " .