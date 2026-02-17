R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " M i r i v o l g o a l l a p r e s i d e n t e M e l o n i . N o i s i a m o a l l ' o p p o s i z i o n e e a b b i a m o p r e s e n t a t o o g g i u n a r i s o l u z i o n e u n i t a r i a d i t u t t e l e o p p o s i z i o n i , m a q u a n d o M e l o n i v a a l l ' e s t e r o r a p p r e s e n t a t u t t o i l P a e s e e r a p p r e s e n t a a n c h e n o i . I o l e c h i e d o d i n o n a n d a r e a W a s h i n g t o n e d i n o n f a r p a r t e c i p a r e l ' I t a l i a a l b o r d o f i s s o c u i T r u m p v u o l e s o s t i t u i r e l e N a z i o n i U n i t e d i t e n e r f e d e a l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e e a l l a s t o r i a d e l n o s t r o P a e s e " . L o d i c e E l l y S c h l e i n p a r l a n d o i n a u l a a l l a C a m e r a p e r l e c o m u n i c a z i o n i d i A n t o n i o T a j a n i s u l l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l ' I t a l i a d a ' o s s e r v a t o r e ' a l l a r i u n i o n e d e l B o a r d o f P e a c e .