R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " M e l o n i h a d e t t o c h e t u t t o q u e l l o c h e s u c c e d e i n I t a l i a è c o n t r o d i l e i e n o n p e r d a r e s o l l i e v o a G a z a . M a d a v v e r o p e n s a c h e c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e s i a n o s c e s e i n p i a z z a n e g l i u l t i m i g i o r n i e c h e t r a q u e l l e n o n c e n e s i a n e m m e n o u n a c h e a b b i a v o t a t o p e r l e i ? " . C o s ì E l l y S c h l e i n a l l a C a m e r a p e r l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o G u i d o C r o s e t t o . " M a l o v e d e c h e l a m a g g i o r a n z a d e g l i i t a l i a n i v u o l e i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a P a l e s t i n a ? M a d a v v e r o p e n s a c h e g l i i t a l i a n i a b b i a n o d o n a t o a M u s i c f o r P e a c e 5 0 0 t o n n e l l a t e d i a i u t i p e r f a r e u n d i s p e t t o a l e i ? E s c a d a l l a m e g a l o m a n i a . E s c a d a l l a m e g a l o m a n i a . H a d e t t o c h e l a f l o t t i g l i a v u o l e s o l o c r e a r e p r o b l e m i a l g o v e r n o i t a l i a n o . V o g l i o d a r v i u n a n o t i z i a . S u l l a f l o t t i g l i a c i s o n o 4 4 d e l e g a z i o n i d i d i v e r s i p a e s i c o n 4 4 d i v e r s i g o v e r n i " .