R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " M i n i s t r o , l e i d i c e c h e g l i a i u t i p o s s o n o a r r i v a r e i n q u a l c h e o r a , m a s o n o s e t t i m a n e a d e s e m p i o c h e c h i e d i a m o a l g o v e r n o d i a p r i r e u n c a n a l e v i a t e r r a p e r g l i a i u t i a t t r a v e r s o l a G i o r d a n i a p e r s o s t e n e r e M u s i c f o r P e a c e c h e h a r a c c o l t o 5 0 0 t o n n e l l a t e d i a i u t i g r a z i e a l l a s o l i d a r i e t à d e g l i i t a l i a n i c h e a b b i a m o v i s t o n e l l e t a n t e p i a z z e d i q u e s t i g i o r n i c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e " . C o s ì E l l y S c h l e i n i n a u l a a l l a C a m e r a p e r l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o G u i d o C r o s e t t o . " L i a b b i a m o v i s t i a l z a r e l a v o c e p e r d i r e c h e l ' I t a l i a n o n v u o l e e s s e r e c o m p l i c e d e i c r i m i n i d i N e t a n y a h u a G a z a c o m e i n C i s g i o r d a n i a , u n a v o c e c h e n o n p u ò e s s e r e i g n o r a t a , u n a v o c e c h e c h i a r i s c e c h e q u e l l o c h e s t i a m o v e d e n d o è n o n s o l o i n a c c e t t a b i l e m a s e g n a u n b a r a t r o , u n b a r a t r o n e l l a s t o r i a d e l l ' u m a n i t à " . " D i f r o n t e a t u t t o q u e s t o l a P r e m i e r M e l o n i i n v e c e a t t a c c a l a f l o t t i g l i a c o n p a r o l e d u r i s s i m e c h e n o n l e a b b i a m o m a i s e n t i t o p r o n u n c i a r e c o n t r o i c r i m i n i d i N e t a n y a h u " .