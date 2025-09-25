R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " M i n i s t r o , h o a s c o l t a t o l ' o n o r e v o l e C h i e s a e s e m b r a t e d i d u e p a r t i t i d i v e r s i . L e i h a a p p e n a f i n i t o d i d i r e c h e n o n v i i n t e r e s s a a l i m e n t a r e l a c o n t r a p p o s i z i o n e p o l i t i c a , m a l o d e v e d i r e a g l i e s p o n e n t i d e l s u o p a r t i t o e a l l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , c h e i e r i h a d e t t o ' m i s e m b r a s i s t i a e s a g e r a n d o ' . P e n s a v o s i r i f e r i s s e a N e t a n y a h u e i n v e c e n o s i r i f e r i v a a l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a c h e s t a f a c e n d o q u e l l o c h e a v r e b b e r o d o v u t o f a r e i g o v e r n i e u r o p e i e l ' U n i o n e E u r o p e a . U n a g r a n d e m i s s i o n e u m a n i t a r i a p a r t i t a d a l b a s s o , p a c i f i c a e d i s a r m a t a c h e s i m u o v e n e l p i e n o s o l c o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e u m a n i t a r i o c h e p r o v a a r o m p e r e l ' u n i c a c o s a i l l e g a l e i l b l o c c o d i a i u t i d i c i b o e d i m e d i c i n e i m p o s t o a i p a l e s t i n e s i d a l g o v e r n o d i N e t a n y a h u " . C o s ì E l l y S c h l e i n a l l a C a m e r a s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o G u i d o C r o s e t t o .