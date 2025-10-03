R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " O g g i a V e n e z i a h o p a r t e c i p a t o a l l o s c i o p e r o g e n e r a l e i n s o l i d a r i e t à c o n i l p o p o l o p a l e s t i n e s e e c o n g l i a t t i v i s t i d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a , i l l e g i t t i m a m e n t e a r r e s t a t i d o p o l ’ a b b o r d a g g i o i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i . È s t a t a u n a m o b i l i t a z i o n e p e r G a z a , c o n t r o i l g e n o c i d i o i n c o r s o e p e r c h i e d e r e l a l i b e r a z i o n e i m m e d i a t a d i c h i h a a v u t o i l c o r a g g i o d i s f i d a r e l ’ a s s e d i o p o r t a n d o a i u t i u m a n i t a r i . D i f r o n t e a q u e s t a g r a v i s s i m a v i o l a z i o n e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , i l g o v e r n o M e l o n i r e s t a i m m o b i l e , i n c a p a c e p e r f i n o d i d i f e n d e r e i c i t t a d i n i i t a l i a n i c o i n v o l t i " . C o s ì l a d e p u t a t a d e l P d R a c h e l e S c a r p a . " N o n s o l o : d i f r o n t e a u n a m o b i l i t a z i o n e p a c i f i c a e d e m o c r a t i c a c o m e q u e l l a d i o g g i - p r o s e g u e - l a d e s t r a a l g o v e r n o h a t r o v a t o i l c o r a g g i o n o n p e r c o n d a n n a r e i c r i m i n i d i N e t a n y a h u , m a p e r a t t a c c a r e c o n p a r o l e o s c e n e i l d i r i t t o d i s c i o p e r o , u n o d e i p i l a s t r i d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e . È u n a t t e g g i a m e n t o i n a c c e t t a b i l e , c h e r i v e l a n o n s o l o c o m p l i c i t à p o l i t i c a s u l p i a n o i n t e r n a z i o n a l e , m a a n c h e d i s p r e z z o p e r i d i r i t t i s o c i a l i e d e m o c r a t i c i n e l n o s t r o P a e s e " . " L o s c i o p e r o d i o g g i è s t a t o l a r i s p o s t a m i g l i o r e a c h i v o r r e b b e s i l e n z i a r e l e p i a z z e . S i a m o c o n G a z a , c o n g l i a t t i v i s t i d e l l a F l o t i l l a e c o n c h i d i f e n d e l a l i b e r t à e l a d i g n i t à d e i p o p o l i . N o n c i f e r m e r e m o f i n c h é n o n s a r à p o s t a f i n e a i c r i m i n i i n c o r s o e f i n c h é l ’ I t a l i a n o n t o r n e r à a e s s e r e d a l l a p a r t e d e l l a p a c e , d e l l a g i u s t i z i a e d e l l a l e g a l i t à i n t e r n a z i o n a l e " , c o n c l u d e .