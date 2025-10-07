R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ I l 7 o t t o b r e è s t a t a u n a c a r n e f i c i n a o r r i b i l e , u n a c a c c i a a l l ’ e b r e o , c h e n o n p u ò e s s e r e g i u s t i f i c a t o i n n e s s u n m o d o : n e s s u n a b u o n a c a u s a p u ò e s s e r e c o m b a t t u t a c o n m e z z i c a t t i v i . C o s ì c o m e n u l l a p u ò g i u s t i f i c a r e i l m a s s a c r o a G a z a , c o s ì i l d i r i t t o d e i p a l e s t i n e s i a d a v e r e u n p r o p r i o S t a t o n o n p u ò i n n e s s u n m o d o g i u s t i f i c a r e i l 7 o t t o b r e : q u e l l a n o n è r e s i s t e n z a , q u e l l o è t e r r o r i s m o ” . C o s ì i l s e n a t o r e d i I t a l i a V i v a I v a n S c a l f a r o t t o , r e s p o n s a b i l e e s t e r i d e l p a r t i t o , d u r a n t e l a c o m m e m o r a z i o n e d e l 7 o t t o b r e . “ D a l 7 o t t o b r e l ’ a n t i s e m i t i s m o , i n I t a l i a e i n E u r o p a , è c r e s c i u t o g r a n d e m e n t e . E s p r i m o s o l i d a r i e t à e a f f e t t o a l l e c o m u n i t à e b r a i c h e i n I t a l i a c h e , d a a l l o r a , s i s e n t o n o m e n o s i c u r e . D i f e n d e r e l e c o m u n i t à e b r a i c h e s i g n i f i c a d i d i f e n d e r e l a n o s t r a d e m o c r a z i a e n o i s t e s s i . S p e r i a m o o r a c h e q u e s t o p i a n o d i p a c e p e r G a z a v a d a i n p o r t o e c h e t u t t i g l i o s t a g g i s i a n o l i b e r a t i . D o b b i a m o t u t t i u t i l i z z a r e l a m e m o r i a n o n p e r s e r b a r e r a n c o r e m a p e r c o s t r u i r e i l f u t u r o , p e r c h é v i v a n o i n s i e m e u n I s r a e l e s i c u r o e u n a P a l e s t i n a l i b e r a ” , c o n c l u d e .