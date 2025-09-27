R o m a , 2 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I s r a e l e s t a p e r d e n d o q u e s t o c o n f l i t t o p e r c h é , n o n o s t a n t e i l m a s s a c r o , H a m a s c o n t r o l l a a n c o r a l a s t r i s c i a d i G a z a e c o n t i n u a a d e t e n e r e g l i o s t a g g i . I l d i s c o r s o d i N e t a n y a h u a l l ’ O n u a v e v a i t o n i d e l d i s c o r s o d i u n u o m o s c o n f i t t o d a l l a s t o r i a , c h e c o n t i n u a u n a g u e r r a p o l i t i c a m e n t e p e r s a p e r n o n r i s p o n d e r e d e l l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à p e r i l 7 o t t o b r e d a v a n t i a l s u o P a e s e ” . L o a f f e r m a i l s e n a t o r e I v a n S c a l f a r o t t o , r e s p o n s a b i l e E s t e r i d i I t a l i a v i v a . “ Q u e l l o c h e m i p r e o c c u p a - a g g i u n g e - è c h e c o n t e s t u a l m e n t e s i a s s i s t e a l r i e m e r g e r e d e l l ’ a n t i s e m i t i s m o s e m p r e e s i s t i t o n e l l a n o s t r a s o c i e t à . È l e g i t t i m o e n e c e s s a r i o c r i t i c a r e N e t a n y a h u , m a b i s o g n a r e s t a r e a m i c i d i I s r a e l e . M o l t i d e i s o s t e n i t o r i d e l l a P a l e s t i n a m i s e m b r a n o s o p r a t t u t t o s o s t e n i t o r i d e l l a c a n c e l l a z i o n e d i I s r a e l e , u n a t e s i c h e p e r m e v a r e s p i n t a r a d i c a l m e n t e ” .