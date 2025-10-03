R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " O c c u p a z i o n i d i t a n g e n z i a l i e a u t o s t r a d e , s c o n t r i c o n p o l i z i a e c a r a b i n i e r i , m o n u m e n t i d e t u r p a t i c o m e a M i l a n o , v a n d a l i s m i i n v a r i e c i t t à , i n s u l t i a l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e e a l g o v e r n o , c o r i a n t i s e m i t i c o m e ' P a l e s t i n a l i b e r a d a l f i u m e a l m a r e ' , o f f e s e a g l i e b r e i " . C o s ì i n u n a n o t a S i l v i a S a r d o n e , v i c e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a . " Q u e s t o è l o s c e n a r i o c h e m o l t e c i t t à i t a l i a n e s t a n n o v i v e n d o m e n t r e l a C g i l , i l P d e g l i a l t r i p a r t i t i d i s i n i s t r a e s u l t a n o p e r l a m o b i l i t a z i o n e d e l l e p i a z z e . O r m a i n o n s i v e r g o g n a n o n e m m e n o p i ù : s t a n n o d a l l a p a r t e d i d e l i n q u e n t i e a n t i s e m i t i c h e a s s a l t a n o l e f o r z e d e l l ' o r d i n e . P e r l a s i n i s t r a è g i u s t o n o n r i s p e t t a r e l e l e g g i e d a r e l a c a c c i a a c h i v e s t e u n a d i v i s a . L a n d i n i e c o m p a g n i d o v r e b b e r o p a g a r e i d a n n i p e r q u a n t o s u c c e s s o o g g i i n t u t t a I t a l i a " , c o n c l u d e .