R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " F l o t t i g l i a f e r m a t a e i m m e d i a t i s c o n t r i c o n l a P o l i z i a i n n u m e r o s e c i t t à i t a l i a n e , s t a z i o n i b l o c c a t e , t r e n i f e r m i , s t r a d e c h i u s e , u n i v e r s i t à o c c u p a t e . I n o l t r e i s i n d a c a t i a n n u n c i a n o s c i o p e r i d i o g n i t i p o . È f r a n c a m e n t e s c o n c e r t a n t e l o s p e t t a c o l o d i v i o l e n z a c h e v e d i a m o i n t u t t a I t a l i a c o n p a r t i t i d i s i n i s t r a c h e a l i m e n t a n o q u e s t o c l i m a d ’ o d i o i n v i t a n d o a b l o c c a r e t u t t o s e n z a c o n d a n n a r e g l i a t t a c c h i a u o m i n i e d o n n e i n d i v i s a " . C o s ì i n u n a n o t a S i l v i a S a r d o n e , v i c e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a . " L a m o b i l i t a z i o n e o r m a i q u o t i d i a n a d i p r o p a l , f i l o H a m a s i t a l i a n i , c e n t r i s o c i a l i e m a r a n z a n o n p o r t e r à a l c u n v a n t a g g i o a l l a p o p o l a z i o n e d i G a z a . T e p p i s t i e a g i t a t o r i r i c a t t a n o i l P a e s e e l a m i s s i o n e d e l l a f l o t t i g l i a v i e n e s f r u t t a t a s o l o p e r p r o p a g a n d a p o l i t i c a q u a n d o è c h i a r o a c h i u n q u e c h e n o n c ’ e r a a l c u n a i n t e n z i o n e r e a l e d i a i u t a r e i p a l e s t i n e s i . I n s o m m a l ’ I t a l i a d e v e s u b i r e q u e s t o i n d e c e n t e s p e t t a c o l o d i a r r o g a n z a c r e a t o a d a r t e d a l l a s i n i s t r a . V e d r e m o a l t r i s c o n t r i , a l t r i p o l i z i o t t i f e r i t i , a l t r e c i t t à d e v a s t a t e . P d e c o m p a g n i n e s o n o q u a s i f e l i c i … " , c o n c l u d e .