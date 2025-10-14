M a d r i d , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " M a n t e r r e m o l ' e m b a r g o f i n c h é i l p r o c e s s o n o n s a r à c o n s o l i d a t o e n o n s i m u o v e r à d e f i n i t i v a m e n t e v e r s o l a p a c e " . L o h a d e t t o i l p r i m o m i n i s t r o s p a g n o l o P e d r o S a n c h e z i n u n ' i n t e r v i s t a a l l a r a d i o C a d e n a S e r , d o p o a v e r p a r t e c i p a t o , i e r i i n E g i t t o , a l l a c e r i m o n i a d e l l a f i r m a u f f i c i a l e d e l l ' a c c o r d o p e r p o r r e f i n e a l c o n f l i t t o a G a z a . I l p r e m i e r h a r i b a d i t o c h e l ' e m b a r g o s p a g n o l o s u l l e s p e d i z i o n i d i a r m i d a e p e r I s r a e l e r i m a n e i n v i g o r e , a g g i u n g e n d o c h e M a d r i d p o t r e b b e p a r t e c i p a r e a i f u t u r i s f o r z i p e r g a r a n t i r e l a p a c e e a i u t a r e l a r i c o s t r u z i o n e a G a z a .