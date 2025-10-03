R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S o l i d a r i e t à a i p o l i z i o t t i f e r i t i o g g i a P i s a m e n t r e i m a n i f e s t a n t i i n v a d e v a n o l a p i s t a d e l l ’ a e r o p o r t o , e a t u t t i g l i a g e n t i f e r i t i n e l l e u l t i m e o r e d u r a n t e g l i s c o n t r i c o i P r o - P a l a B o l o g n a , S a l e r n o e F i r e n z e . E u n p e n s i e r o a t u t t i i l a v o r a t o r i e a i p a s s e g g e r i d a n n e g g i a t i . Q u e s t i n o n s o n o s c i o p e r a n t i : s o n o d e l i n q u e n t i " . L o s c r i v e s u X M a t t e o S a l v i n i , m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i e l e a d e r d e l l a L e g a .