R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P e n s o c h e c h i u n q u e s u q u e s t a t e r r a p o s s a e d e b b a d i r e g r a z i e a l P r e s i d e n t e T r u m p . È c o m i n c i a t o u n p e r c o r s o c h e f i n o a l l a s e t t i m a n a s c o r s a e r a i m p e n s a b i l e . E n o n s o n o s t a t e l e b a r c h e a v e l a a r i s o l v e r e i l p r o b l e m a , m a l a d i p l o m a z i a , i l l a v o r o e l a f a t i c a . S p e r o c h e o r a n e s s u n o s i m e t t a d i m e z z o p e r f a r s a l t a r e l ’ a c c o r d o " . L o h a s c r i t t o s u X i l v i c e p r e m i e r e l e a d e r d e l l a L e g a M a t t e o S a l v i n i .