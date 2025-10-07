R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l 7 o t t o b r e d i d u e a n n i f a , u n a t t o d i g u e r r a , v i l e , a b o m i n e v o l e , p e r p e t r a t o c o n t r o c i v i l i i s r a e l i a n i i n e r m i , h a s e g n a t o u n a d e l l e p a g i n e p i ù b u i e d e l l a s t o r i a r e c e n t e . Q u e l l ’ a z i o n e è a v v e n u t a i n m a n i e r a n o n c a s u a l e , f u i s p i r a t a d a l l a v o l o n t à d i i m p e d i r e q u a l s i v o g l i a p r o c e s s o d i s t a b i l i z z a z i o n e d e l M e d i o O r i e n t e , l a s c i a n d o l o p e r s e m p r e a v v o l t o n e l l e f i a m m e d e l l ’ o d i o , n e l l a s p i r a l e d e l l a v i o l e n z a . G l i e f f e t t i n e f a s t i d i q u e l l a d r a m m a t i c a g i o r n a t a s i t r a s c i n a n o o g g i s u l p i a n o u m a n i t a r i o , l e g a n d o s i a l l a s o r t e d e g l i o s t a g g i i s r a e l i a n i t u t t o r a n e l l e m a n i d i H a m a s , a l l e m i g l i a i a d i v i t t i m e c i v i l i e a l l a d i s p e r a z i o n e d e l l a g e n t e d i G a z a " . C o s ì S t e f a n i a C r a x i , s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i e s t e r i e d i f e s a a P a l a z z o M a d a m a . " N o n m i s f u g g o n o l e s o f f e r e n z e d e l p o p o l o i s r a e l i a n o , a c c e r c h i a t o s u t u t t i i f r o n t i , c o s t r e t t o a v i v e r e d a d e c e n n i s o t t o l a m i n a c c i a c o n t i n u a d i m i s s i l i c h e t o l g o n o i l f i a t o e g r a v a n o c o m e m a c i g n i s u o g n i i p o t e s i d i f u t u r o . E n o n m i s f u g g e l a t r a g e d i a d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e , d i c e r t o u n ’ a l t r a v i t t i m a d i q u e l 7 o t t o b r e e d e i c r i m i n i d i H a m a s , u n m o v i m e n t o t e r r o r i s t a c h e s i f a s c u d o d i d o n n e e b a m b i n i i n s p r e g i o a d o g n i p r i n c i p i o d i u m a n i t à . O g g i l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e n o n p u ò p e r m e t t e r s i u n a l t r o f a l l i m e n t o , h a i l d o v e r e d i s f r u t t a r e g l i s p i r a g l i c o n c r e t i c h e s i a p r o n o p e r l a f i n e d e l l e o s t i l i t à e , i n p r o s p e t t i v a , p e r l a d e f i n i z i o n e d i u n t r a g i t t o c h e a b b i a c o m e s b o c c o l a c o s t i t u z i o n e d e l l o S t a t o p a l e s t i n e s e e l a p r o s p e t t i v a d e l l a p a c e " , c o n c l u d e .