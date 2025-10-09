R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L e s i n i s t r e , p a r t i t i e s i n d a c a t i s c e n d o n o i n p i a z z a t u t t i i g i o r n i s t a r n a z z a n d o s l o g a n a n t i s i o n i s t i e a t t a c c a n d o i l g o v e r n o a l f i a n c o d e i t e r r o r i s t i d i H a m a s . I l g o v e r n o M e l o n i , i n v e c e , s i l e n z i o s a m e n t e , h a c o n t r i b u i t o a l r a g g i u n g i m e n t o v e r o d e l l a p a c e c h e c o n o g n i p r o b a b i l i t à s a r à f i r m a t o s i a d a i p a l e s t i n e s i c h e d a g l i i s r a e l i a n i . I n s o m m a , m e n t r e l a s i n i s t r a e r a c o m p l i c e d i H a m a s G i o r g i a M e l o n i è c o m p l i c e d e l l a p a c e . T r o v a l e d i f f e r e n z e ” . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a M a s s i m o R u s p a n d i n i .