R o m a , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a p r e s i d e n t e M e l o n i s i a r r a m p i c a s u g l i s p e c c h i p e r n e g a r e i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o p a l e s t i n e s e , d a l l e o p p o s i z i o n i u r l a e s t r e p i t i p e r s o s t e n e r e F l o t i l l a n e a n c h e f o s s e l a s o l u z i o n e d e l l a q u e s t i o n e p a l e s t i n e s e . L a p o l i t i c a i t a l i a n a è p a r a l i z z a t a d a u n o s p e t t a c o l o b e n m i s e r o , f a t t o d i c o m p a r s e e c o m p a r s a t e , s e n z a c h e n e s s u n o t o c c h i l a s o s t a n z a d e l l a v i c e n d a . S e n o n s i r i e s c e a f e r m a r e N e t a n y h a u , d e c i s o a d a s f a l t a r e l e m a c e r i e d i G a z a c o n c h i u n q u e s i a r i m a s t o d e n t r o , t u t t o i l r e s t o è f u m o " . C o s ì l a d e p u t a t a d i A z i o n e D a n i e l a R u f f i n o . " L a c a r n e f i c i n a d e i c i v i l i p a l e s t i n e s i r i m a r r à u n a p a g i n a i n f a m a n t e n e l l a s t o r i a d i I s r a e l e , m a n o n c a n c e l l e r à l a S h o a h d e l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 , c o n 1 2 0 0 i s r a e l i a n i m a s s a c r a t i c o m e c a r n e d a m a c e l l o . S i v e d e q u e l l o c h e s u c c e d e e s i d i m e n t i c a q u e l l o c h e è s u c c e s s o . E i n q u e s t a a s i m m e t r i a t e m p o r a l e s i c o n s u m a i l m i s e r o s p e t t a c o l o d e l l a p o l i t i c a i t a l i a n a " , c o n c l u d e .