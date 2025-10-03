R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " U n a p i a z z a p i e n a d i p e r s o n e c h e m a n i f e s t a n o , s e n z a v i o l e n z e , a s o s t e g n o d i u n a c a u s a è s e m p r e u n a g r a n b e l l a g i o r n a t a p e r l a d e m o c r a z i a . Q u e l l o v i s t o i e r i s e r a a T o r i n o è s t a t o u n a l t r o s p e t t a c o l o , i n t o l l e r a b i l e i n u n a d e m o c r a z i a . G r u p p i o r g a n i z z a t i d i v i o l e n t i h a n n o d e v a s t a t o l e O f f i c i n e g r a n d i r i p a r a z i o n i , s e n z a u n m o t i v o p r e c i s o . U n a s p e c i e d i l u d d i s m o c o m e n e l l ’ I n g h i l t e r r a d e l l ’ O t t o c e n t o : d i s t r u g g e r e t u t t o c i ò c h e è p r o g r e s s o o u t i l e a l p r o g r e s s o . E i n t i m i d i r e c o s ì c i t t a d i n i , l a v o r a t o r i , a l t r i r a g a z z i " . C o s ì l a d e p u t a t a d i A z i o n e e s e g r e t a r i a r e g i o n a l e i n P i e m o n t e D a n i e l a R u f f i n o . " S p e t t a c o l i s i m i l i s i r i p e t o n o d a t r o p p e s e t t i m a n e a T o r i n o e s i r e n d e n e c e s s a r i o p e r l e i s t i t u z i o n i p r e p o s t e a l l a s i c u r e z z a e a l l ’ o r d i n e d i c o r r e r e a i r i p a r i , c a l i b r a r e m e g l i o i s e r v i z i d ’ o r d i n e . I n m e z z o a t a n t a t u r b o l e n z a , p o i , c a d e l o s c i o p e r o d e l l e U s b e d i C g i l . U n o s c i o p e r o p e r G a z a e l a p a c e . S e i n v e c e d i i m i t a r e i l M a h a t m a G a n d h i a v e s s e c o n t e s t a t o E l k a n n p e r l a p e s s i m a g e s t i o n e d i S t e l l a n t i s , L a n d i n i a v r e b b e r e s o u n s e r v i z i o m i g l i o r e a T o r i n o e a i l a v o r a t o r i . L o s c i o p e r o p e r l a p a c e i n M e d i o O r i e n t e è c a t t i v a p r o p a g a n d a p e r l a p a c e , e n e a n c h e t r o p p o b u o n a s e p e n s a d i c a n d i d a r s i a l l e p r o s s i m e p o l i t i c h e " , c o n c l u d e .