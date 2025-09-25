R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - C o n f r o n t o a c c e s s o n e l l ' A u l a d e l l a C a m e r a t r a i l v i c e s e g r e t a r i o d i A z i o n e , E t t o r e R o s a t o , e i l r e s p o n s a b i l e E s t e r i d e l P d , G i u s e p p e P r o v e n z a n o , d u r a n t e i l d i b a t t i t o s e g u i t o a l l ' i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a , G u i d o C r o s e t t o . " I r a d a r d e l P d - a f f e r m a i l p r i m o d u r a n t e i l s u o i n t e r v e n t o - r i e s c o n o a r i c o n o s c e r e i l d r o n e i s r a e l i a n o s o p r a l a b a r c a a v e l a d e l l a F l o t i l l a , n o n r i c o n o s c o n o c h e c ' è u n d r o n e r u s s o c h e a r r i v a a C o p e n a g h e n . Q u e s t a d i f f e r e n z a a m e s t u p i s c e , p e r c h é q u a l c h e p a r o l a p i ù f o r t e i o l a v o r r e i s e n t i r e " . " M a c h e d i c i , m a c h e d i c i " , r e p l i c a n o d a i b a n c h i d e l P d , i n p a r t i c o l a r e P r o v e n z a n o . " I o d i c o q u e l l o c h e v o g l i o e t u d o v r e s t i r i s p e t t a r m i e d a s c o l t a r e " , c o n t r o b a t t e R o s a t o . " C r e d o - c o n c l u d e - c h e a n c h e d a p a r t e d e l l a s i n i s t r a c i v o r r e b b e p i ù s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à r i s p e t t o a q u e s t o t i p o d i d i b a t t i t o " . I l c o n f r o n t o , c o n t o n i m e n o a c c e s i m a u g u a l m e n t e f e r m i , p r o s e g u e p o c h i m i n u t i p i ù t a r d i , q u a n d o P r o v e n z a n o s i r e c a a l b a n c o d i R o s a t o p e r a p p r o f o n d i r e l a q u e s t i o n e .