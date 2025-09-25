Roma, 25 set. (Adnkronos) - Confronto accesso nell'Aula della Camera tra il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato, e il responsabile Esteri del Pd, Giuseppe Provenzano, durante il dibattito seguito all'informativa del ministro della Difesa, Guido Crosetto. "I radar del Pd -afferma il primo durante il suo intervento- riescono a riconoscere il drone israeliano sopra la barca a vela della Flotilla, non riconoscono che c'è un drone russo che arriva a Copenaghen. Questa differenza a me stupisce, perché qualche parola più forte io la vorrei sentire". "Ma che dici, ma che dici", replicano dai banchi del Pd, in particolare Provenzano. "Io dico quello che voglio e tu dovresti rispettarmi ed ascoltare", controbatte Rosato. "Credo -conclude- che anche da parte della sinistra ci vorrebbe più senso di responsabilità rispetto a questo tipo di dibattito". Il confronto, con toni meno accesi ma ugualmente fermi, prosegue pochi minuti più tardi, quando Provenzano si reca al banco di Rosato per approfondire la questione.
Mo: Rosato, 'Pd riconosce drone israeliano ma non quelli russi', scontro con Provenzano
25 settembre, 2025 • 08:20