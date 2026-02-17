R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l B o a r d o f p e a c e n o n è s t a t o c o s t r u i t o i n b a s e a l l e r i s o l u z i o n i d e l l e N a z i o n i U n i t e , c h e d i c e v a n o m o l t e a l t r e c o s e , p e r c h é q u e s t o n o n è a l t r o c h e u n c o m i t a t o d ' a f f a r i c h e s i p r e o c c u p a d i p r e d i s p o r r e i r e n d e r i n g d e l l e n u o v e i n f r a s t r u t t u r e , d e l l e s p i a g g e , d i c o m e v e r r à i m p o s t a t a l a n u o v a c i t t à . N o n u n a r i c o s t r u z i o n e p e n s a t a a c h i a b i t a l ì , m a u n a G a z a a p r e s c i n d e r e d a c h i l a a b i t a ” . L o d i c h i a r a i l v i c e s e g r e t a r i o d i A z i o n e , E t t o r e R o s a t o , i n t e r v e n e n d o i n a u l a a l l a C a m e r a s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l G o v e r n o . “ L a n o s t r a p a r t e c i p a z i o n e a n c h e i n f o r m a d i o s s e r v a t o r i , è p r o f o n d a m e n t e s b a g l i a t a - p r o s e g u e R o s a t o - , a n c h e p e r c h é c o n t r i b u i s c e a d i s t r u g g e r e i m u l t i l a t e r a l i s m o d e l l e N a z i o n i U n i t e c h e a b b i a m o c o n t r i b u i t o a c o s t r u i r e . I n v e c e d i i n s e r i r e n e l B o a r d l a B i e l o r u s s i a , s a r e b b e s t a t o p i ù u t i l e l ’ A u t o r i t à n a z i o n a l e p a l e s t i n e s e , m a s e m b r a e v i d e n t e c h e i n q u e s t o c o m i t a t o c i s t a n n o d u e t i p i d i P a e s i : q u e l l i c h e n o n p o s s o n o d i r e d i n o a g l i S t a t i U n i t i e q u e l l i c h e t e n d e n z i a l m e n t e h a n n o i n t e r e s s e e c o n o m i c o p e r i p r o s s i m i a n n i i n q u e l l ' a r e a ” . “ S e d o b b i a m o r i c o n o s c e r e a n c h e a T r u m p d i a v e r c o s t r u i t o l e c o n d i z i o n i p e r f a r c e s s a r e i b o m b a r d a m e n t i , m a n o n l e m o r t i c h e p u r t r o p p o c o n t i n u a n o a d e s s e r c i , d o b b i a m o a m m e t t e r e c h e i l p e r c o r s o d i p a c e s i è a r e n a t o a n c h e p e r c h é n e l l ' a g e n d a n o n c ' è q u e l l o c h e s t a a c c a d e n d o i n C i s g i o r d a n i a , c h e d o v r e b b e e s s e r e m o l t o p i ù i m p o r t a n t e d i q u a l s i a s i a l t r a q u e s t i o n e ” , h a c o n c l u s o .