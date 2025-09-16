R o m a , 1 6 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ H a m a s è u n g r u p p o t e r r o r i s t i c o e v a f e r m a t o , g l i o s t a g g i v a n n o l i b e r a t i , p e r ò q u e s t o n o n è i l m o d o , d a m e s i d i c i a m o c h e n o n è p o s s i b i l e q u e l l o c h e s t a a c c a d e n d o . C i s o n o m i l i o n i d i c i v i l i c h e s o n o o s t a g g i d e i t e r r o r i s t i e a n c h e d e l l ' a t t e g g i a m e n t o i n a c c e t t a b i l e c h e i l g o v e r n o N e t a n y a h u s t a t e n e n d o d a v a n t i a t u t t o i l m o n d o . S e r v o n o m i s u r e f o r t i , c o e r c i t i v e n e i c o n f r o n t i d i u n g o v e r n o , n o n d i u n p o p o l o n é d i u n p a e s e , m a d i u n g o v e r n o c h e s t a r o m p e n d o q u a l s i a s i r e g o l a i n t e r n a z i o n a l e ” . C o s ì i l v i c e s e g r e t a r i o d i A z i o n e , E t t o r e R o s a t o , i n t e r v i s t a t o a R a d i o R a d i c a l e . “ S e n z a T r u m p q u e s t a o p e r a z i o n e n o n c i s a r e b b e s t a t a . U n a l t r o p r e s i d e n t e n o n a v r e b b e m a i c o n s e n t i t o q u e l l o c h e s t a a c c a d e n d o i n q u e s t e s e t t i m a n e a G a z a . N e s s u n o m e t t e i n d i s c u s s i o n e l a n e c e s s i t à d i c o m b a t t e r e q u e i t e r r o r i s t i , m a q u e s t o n o n g i u s t i f i c a l ' u c c i s i o n e d i m i g l i a i a d i i n n o c e n t i ” , c o n c l u d e .