R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ È u n a g i o r n a t a d i g i o i a e s p e r a n z a . P e r l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i n e l l e m a n i d i H a m a s , d o p o o l t r e d u e a n n i d i p r i g i o n i a , e p e r l ’ a v v i o d i u n p e r c o r s o p o l i t i c o e d i p l o m a t i c o c h e s p e r i a m o p o s s a p o r t a r e a u n a p a c e d u r a t u r a t r a I s r a e l e e P a l e s t i n a . O g n i o s t a g g i o l i b e r a t o è u n a v i t a c h e t o r n a a l l a l i b e r t à , m a a n c h e u n s e g n a l e c h e i l d i a l o g o , s e s o s t e n u t o c o n d e t e r m i n a z i o n e e r e s p o n s a b i l i t à , p u ò a n c o r a p r e v a l e r e s u l l a v i o l e n z a ” . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l v i c e s e g r e t a r i o d i A z i o n e , E t t o r e R o s a t o .