R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a v e r a m e s s i n s c e n a n o n è n e l l a p r o p o s t a d i p a c e i n M e d i o O r i e n t e , m a q u e l l a d e g l i a t t i v i s t i d i F l o t i l l a c h e , d i e t r o l a f o g l i a d i f i c o d i u n f i n t o g e s t o u m a n i t a r i o , u s a n o p r o v o c a z i o n i p e r i c o l o s e . P o r t a r e q u a l c h e c h i l o d i r i s o e s p a c c i a r l o p e r a t t o d i s o l i d a r i e t à e d i s o c c o r s o , è u n i n s u l t o a l l ’ i n t e l l i g e n z a e a l l a d i g n i t à d e l l e v i t t i m e . E s p o r r e l o r o s t e s s i , l e n o s t r e f o r z e n a v a l i e l ’ I t a l i a a u n p r e z z o c o s ì g r a n d e è d a i r r e s p o n s a b i l i , a m a g g i o r r a g i o n e i n q u e s t e o r e c o n l a M a r i n a i s r a e l i a n a p r o n t a a d e n t r a r e i n a z i o n e " . C o s ì , l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , L i c i a R o n z u l l i . " V i e n e d a c h i e d e r s i c o s a p e n s i n o g l i i t a l i a n i d i q u e s t i a t t i v i s t i c h e s i i n t e s t a r d i s c o n o a p r o s e g u i r e a n c h e d o p o l ’ a p p e l l o d e l P r e s i d e n t e M a t t a r e l l a , d o p o i n e g o z i a t i i n c o r s o , e n o n o s t a n t e i l n o s t r o g o v e r n o s i a i n p r i m a l i n e a n e g l i a i u t i u m a n i t a r i a G a z a , r i s c h i a n d o d i t e n e r e s o t t o s c a c c o u n i n t e r o p a e s e . C h i s t r u m e n t a l i z z a i l d o l o r e p e r f i n i p r o p a g a n d i s t i c i c o m p i e u n a t t o g r a v e c o n t r o l a v e r a p a c e c h e d i c e d i v o l e r e " , c o n c l u d e .