R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " M a s s i m a s o l i d a r i e t à e v i c i n a n z a d a t u t t a l a L e g a l o m b a r d a a l l a g i o r n a l i s t a d e ' I l G i o r n a l e ' G i u l i a S o r r e n t i n o , o g g i v i t t i m a d i i n s u l t i , o f f e s e e m i n a c c e m e n t r e s v o l g e v a i l s u o l a v o r o e s e g u i v a i l c o r t e o m i l a n e s e d e i p r o - P a l c h e c h i e d o n o l a l i b e r a z i o n e d e l l ’ i m a m H a n n o u n , a r r e s t a t o i n q u a n t o p r e s u n t o f i n a n z i a t o r e i l l e g a l e d i H a m a s . A s s i s t i a m o a l l ’ e n n e s i m o e p i s o d i o d i m a l e d u c a z i o n e e v i o l e n z a v e r b a l e , d o p o i c o n t i n u i e c o s t a n t i i n s u l t i a L i l i a n a S e g r e i n a n a l o g h i p r e c e d e n t i c o r t e i p r o - P a l d e i m e s i s c o r s i , d a p a r t e d i q u e s t i p s e u d o d e m o c r a t i c i e p s e u d o p a c i f i s t i c o s ì c r i s t a l l i n i e t r a s p a r e n t i d a t e m e r e l a p r e s e n z a , p e r l o r o s g r a d i t a e p e r i c o l o s a , d i u n a g i o r n a l i s t a a m a r g i n e d i u n l o r o c o r t e o . E v o r r e m m o t a n t o s a p e r n e i l p e r c h é … " L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d e l l a L e g a a l S e n a t o , M a s s i m i l i a n o R o m e o .