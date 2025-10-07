R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I n s o l i d u e a n n i s i a m o p a s s a t i d a u n a s t r i s c i a n t e r i m o z i o n e d e l l ’ o r r o r e d e l 7 o t t o b r e a u n a r a b b i o s a e d e s p l i c i t a a g g r e s s i o n e n e i c o n f r o n t i d i c h i o s a a n c h e s o l o r i c o r d a r e . G l i o n o r i c h e l a s i n i s t r a , a n c h e a t t r a v e r s o l e i s t i t u z i o n i , c o n t i n u a a t r i b u t a r e a p e r s o n a g g i d a l l e p o s i z i o n i s c o n c e r t a n t i n e s o n o l a p r o v a e v i d e n t e , m a s o n o s o l o l a m a n i f e s t a z i o n e p i ù c l a m o r o s a d i u n m a g m a c h e c o l p e v o l m e n t e v i e n e a l i m e n t a t o o g n i g i o r n o " . C o s ì E u g e n i a R o c c e l l a , m i n i s t r a p e r l a F a m i g l i a , l a N a t a l i t à e l e P a r i O p p o r t u n i t à . " S i è v o l u t o f a r c r e d e r e - p r o s e g u e - c h e s i p o s s a p a r l a r e d i u m a n i t à s e n z a p a r l a r e d e l 7 o t t o b r e , c h e s i p o s s a p a r l a r e d i s t u p r i s e n z a p a r l a r e d e l 7 o t t o b r e , c h e s i p o s s a p a r l a r e d i v i o l e n z a s u i b a m b i n i s e n z a p a r l a r e d e l 7 o t t o b r e . C o m e s e r i c o r d a r e i l 7 o t t o b r e i m p e d i s s e d i v e d e r e i d r a m m i u m a n i t a r i s u o g n i f r o n t e , d i e s e r c i t a r e a i u t o e s o l i d a r i e t à n e i c o n f r o n t i d e l l e v i t t i m e d i o g n i p a r t e , d i s o s t e n e r e o g n i s f o r z o p e r l a p a c e , c o m e i l g o v e r n o i t a l i a n o s t a f a c e n d o s e n z a e s i t a z i o n i . I l 7 o t t o b r e è s t a t o v a l i c a t o i l c o n f i n e d e l l ’ u m a n o , e n e g a r e q u e s t a r e a l t à n o n a v v i c i n a l a p a c e , l a a l l o n t a n a " . " R i f i u t a r e d i g u a r d a r e l ’ a b i s s o d i u n a c a r n e f i c i n a d i r a g a z z i c h e a s c o l t a v a n o m u s i c a e b a l l a v a n o , i n c a r n a n d o c o s ì i l ‘ m a l e o c c i d e n t a l e ’ , è l ’ e n n e s i m a d i m o s t r a z i o n e d i q u e l l o c h e R a t z i n g e r d e f i n i v a ‘ o d i o d i s é d e l l ’ O c c i d e n t e ’ . L a v e r i t à è c h e n o m i n a r e i l 7 o t t o b r e , r i c o r d a r e c h e c i s o n o a n c o r a o s t a g g i i n n o c e n t i n e l l e m a n i d i H a m a s , r o m p e l a n a r r a z i o n e i d e o l o g i c a d e l l a n u o v a a l l e a n z a t r a l a s i n i s t r a e s t r e m a e i l n u o v o r a d i c a l i s m o i s l a m i c o , s o p r a t t u t t o d i s e c o n d a g e n e r a z i o n e , b e n e d e t t a e c o c c o l a t a d a u n a p a r t e p o l i t i c a e d e l s i n d a c a t o , c o m e a b b i a m o v i s t o i n q u e s t i g i o r n i . T u t t o q u e s t o è e s t r e m a m e n t e p e r i c o l o s o e f a t o r n a r e a g a l l a e r i b o l l i r e u n a n t i s e m i t i s m o m a i s p e n t o , c h e s i t r a v e s t e d a a n t i s i o n i s m o e d a l o t t a g e o p o l i t i c a e s t r u m e n t a l i z z a i l d r a m m a u m a n i t a r i o d e l l a p o p o l a z i o n e d i G a z a . T u t t o q u e s t o f a c r e s c e r e u n ’ i n c o n s a p e v o l e z z a c h e n o n p u ò e s s e r e i n n o c e n t e e c h e è u n p e r i c o l o p e r t u t t i " , c o n c l u d e .