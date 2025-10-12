R o m a , 1 2 o t t ( A d n k r o n o s ) - " M i r e n d o c o n t o c h e l a s i n i s t r a , t r a l a A l b a n e s e p o r t a t a i n t r i o n f o , g l i s t r i s c i o n i c h e i n n e g g i a n o a l 7 o t t o b r e , l e p i a z z e e l e u n i v e r s i t à m e s s e a f e r r o e f u o c o e i l c e s s a t e i l f u o c o s i g l a t o d a T r u m p , n o n s a p p i a p i ù c h e p e s c i p r e n d e r e . E q u i n d i n o n r e s t a a l t r o c h e f a r f i n t a d i n o n c a p i r e e c e r c a r e d i s p e r a t a m e n t e d i s t r u m e n t a l i z z a r e l e p a r o l e a l t r u i " . L o d i c h i a r a E u g e n i a R o c c e l l a , m i n i s t r a p e r l a F a m i g l i a , l a n a t a l i t à e l e p a r i o p p o r t u n i t à . " I v i a g g i a d A u s c h w i t z s o n o o v v i a m e n t e u n o s t r u m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r t r a s m e t t e r e a l l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i l a m e m o r i a d e l l ’ o r r o r e c h e h a s e g n a t o i l N o v e c e n t o , e i l m i o s t e s s o m i n i s t e r o h a p r o m o s s o i m p o r t a n t i i n i z i a t i v e p e r c o n t r i b u i r e a n o n d i m e n t i c a r e - p r o s e g u e - . M a c o n d a n n a r e l ’ a n t i s e m i t i s m o d i a l l o r a s e n z a f a r e i c o n t i c o n l ’ a n t i s e m i t i s m o c h e s e n z a p i ù a l c u n a r e m o r a e s e n z a a l c u n p u d o r e a l l i g n a o g g i t r a l e f i l e d i c h i s t r i z z a l ’ o c c h i o a d H a m a s , d i c h i s c a t e n a l a c a c c i a a l l ’ e b r e o n e l l e c i t t à e n e g l i a t e n e i d e l l ’ O c c i d e n t e , d i c h i f o m e n t a o d i o e b o i c o t t a g g i c o n i l p r e t e s t o d e l l a g e o p o l i t i c a , d i v e n t a - q u e s t o s ì - u n m o d o p e r s t r u m e n t a l i z z a r e l e t r a g e d i e d e l p a s s a t o s e n z a a s s u m e r s i a l c u n a r e s p o n s a b i l i t à p e r i l p r e s e n t e c h e , a d i f f e r e n z a d e l p a s s a t o , d i p e n d e d a t u t t i n o i ” .