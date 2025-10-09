R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a p a c e a G a z a c o l c e s s a t e i l f u o c o r a p p r e s e n t a u n a v i t t o r i a d e l l ’ u m a n i t à e d e l d i a l o g o s u l f a n a t i s m o e s u l l a v i o l e n z a . È l a d i m o s t r a z i o n e c h e a n c h e n e i m o m e n t i p i ù b u i l a d i p l o m a z i a , i l c o r a g g i o e l a v o l o n t à d i c o s t r u i r e p o s s o n o p r e v a l e r e s u l l ’ o d i o e s u l l a d i s t r u z i o n e . O g g i i l m o n d o r i t r o v a u n s e g n a l e d i s p e r a n z a : è q u e s t a l a r i s p o s t a p i ù f o r t e a c h i h a p r o v a t o a d i v i d e r e , a c h i h a s e m i n a t o r a n c o r e e p a u r a . L ’ I t a l i a c o n t i n u e r à a s o s t e n e r e o g n i p e r c o r s o d i p a c e e s t a b i l i t à n e l M e d i t e r r a n e o , c o n l a c o n v i n z i o n e c h e s o l o l a c o o p e r a z i o n e p u ò g a r a n t i r e u n f u t u r o d i l i b e r t à e s i c u r e z z a p e r t u t t i " . C o s ì i n u n a n o t a i l d e p u t a t o e v i c e m i n i s t r o a l M i t E d o a r d o R i x i .