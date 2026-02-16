Roma, 16 feb. (Adnkronos) - No alla partecipazione "in nessuna forma" alle riunioni del Board of Peace e "operare insieme all'Unione Europea e agli partner internazionali" perchè gli obiettivi indicati dal piano di pace per Gaza "non diventi un alibi per le mire affaristiche e predatorie di Donald Trump, dei suoi soci e dei suoi familiari". Si legge nella risoluzione di Azione sugli sviluppi relativi al Piano di Pace per la Striscia di Gaza e alla costituzione del Board of Peace in vista delle comunicazioni del ministro Antonio Tajani alla Camera. Il testo "impegna il Governo a non partecipare in nessuna forma alle riunioni del Board of Peace; a non legittimarne, neppure indirettamente, le attività; a denunciare il contrasto dello Statuto dellorganizzazione, reso noto il 22 gennaio 2026, con i contenuti del piano di pace per Gaza del 29 settembre del 2025 e della risoluzione del 17 novembre 2025, n. 2803 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite". E ad "operare dintesa con lUnione europea e con gli altri partner internazionali perché gli obiettivi inizialmente indicati dal piano di pace per Gaza dopo la liberazione degli ostaggi disarmo di Hamas, amministrazione transitoria di un comitato palestinese sotto la supervisione e il sostegno internazionale di un Board of Peace a guida statunitense, sviluppo e ricostruzione della Striscia, avvio del processo verso la costruzione di uno stato palestinese non diventi un alibi per le mire affaristiche e predatorie di Donald Trump, dei suoi soci e dei suoi familiari".