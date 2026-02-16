R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - N o a l l a p a r t e c i p a z i o n e " i n n e s s u n a f o r m a " a l l e r i u n i o n i d e l B o a r d o f P e a c e e " o p e r a r e i n s i e m e a l l ' U n i o n e E u r o p e a e a g l i p a r t n e r i n t e r n a z i o n a l i " p e r c h è g l i o b i e t t i v i i n d i c a t i d a l p i a n o d i p a c e p e r G a z a " n o n d i v e n t i u n a l i b i p e r l e m i r e a f f a r i s t i c h e e p r e d a t o r i e d i D o n a l d T r u m p , d e i s u o i s o c i e d e i s u o i f a m i l i a r i " . S i l e g g e n e l l a r i s o l u z i o n e d i A z i o n e s u g l i s v i l u p p i r e l a t i v i a l P i a n o d i P a c e p e r l a S t r i s c i a d i G a z a e a l l a c o s t i t u z i o n e d e l B o a r d o f P e a c e i n v i s t a d e l l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o A n t o n i o T a j a n i a l l a C a m e r a . I l t e s t o " i m p e g n a i l G o v e r n o a n o n p a r t e c i p a r e i n n e s s u n a f o r m a a l l e r i u n i o n i d e l B o a r d o f P e a c e ; a n o n l e g i t t i m a r n e , n e p p u r e i n d i r e t t a m e n t e , l e a t t i v i t à ; a d e n u n c i a r e i l c o n t r a s t o d e l l o S t a t u t o d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e , r e s o n o t o i l 2 2 g e n n a i o 2 0 2 6 , c o n i c o n t e n u t i d e l p i a n o d i p a c e p e r G a z a d e l 2 9 s e t t e m b r e d e l 2 0 2 5 e d e l l a r i s o l u z i o n e d e l 1 7 n o v e m b r e 2 0 2 5 , n . 2 8 0 3 d e l C o n s i g l i o d i S i c u r e z z a d e l l e N a z i o n i U n i t e " . E a d " o p e r a r e d ’ i n t e s a c o n l ’ U n i o n e e u r o p e a e c o n g l i a l t r i p a r t n e r i n t e r n a z i o n a l i p e r c h é g l i o b i e t t i v i i n i z i a l m e n t e i n d i c a t i d a l p i a n o d i p a c e p e r G a z a d o p o l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i – d i s a r m o d i H a m a s , a m m i n i s t r a z i o n e t r a n s i t o r i a d i u n c o m i t a t o p a l e s t i n e s e s o t t o l a s u p e r v i s i o n e e i l s o s t e g n o i n t e r n a z i o n a l e d i u n B o a r d o f P e a c e a g u i d a s t a t u n i t e n s e , s v i l u p p o e r i c o s t r u z i o n e d e l l a S t r i s c i a , a v v i o d e l p r o c e s s o v e r s o l a c o s t r u z i o n e d i u n o s t a t o p a l e s t i n e s e – n o n d i v e n t i u n a l i b i p e r l e m i r e a f f a r i s t i c h e e p r e d a t o r i e d i D o n a l d T r u m p , d e i s u o i s o c i e d e i s u o i f a m i l i a r i " .