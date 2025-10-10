R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e p i a z z e , c h e r i c o r d o n o n s o n o s t a t e s o l o q u e l l e d i B o l o g n a , R o m a , M i l a n o , N a p o l i , m a s o n o s t a t e a n c h e q u e l l e d i M a d r i d , S i d n e y , L o n d r a , N e w Y o r k n o n p o s s o n o e s s e r e s m i n u i t e o r i d i c o l i z z a t e c o m e p r o v a n o a f a r e d a l l e p a r t i d e l l a m a g g i o r a n z a . L ’ a c c o r d o è a n c h e i l f r u t t o d e l l o s g o m e n t o d e l l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a m o n d i a l e , a p a r t i r e d a l a r g a p a r t e d e i r e p u b b l i c a n i a m e r i c a n i , i n o r r i d i t a d i f r o n t e a i c r i m i n i c o m p i u t i d a l g o v e r n o d i e s t r e m a d e s t r a i s r a e l i a n o a G a z a . Q u i n o n s i t r a t t a d i e s s e r e d i d e s t r a o d i s i n i s t r a m a d i a v e r e u n b r i c i o l o d i u m a n i t à . D i s p i a c e c h e i l g o v e r n o , n o n s o l o n o n d i a l e g i t t i m i t à e d i g n i t à a q u e s t i m i l i o n i d i c i t t a d i n i , m a c h e a n z i l i c r i m i n a l i z z i " . C o s ì T o n i R i c c i a r d i , v i c e p r e s i d e n t e d e l g r u p p o P d , i n t e r v e n e n d o a R a i N e w s 2 4 . " P u r t r o p p o , r e s t e r à i n d e l e b i l e l a m a c c h i a d e l l ' e s t r e m a t i m i d e z z a , p r i m a n e l c o n d a n n a r e e p o i n e l l ’ a g i r e , d e l n o s t r o e s e c u t i v o . U n a m a n c a t a p r e s a d i d i s t a n z a c h e h a m e s s o i n d i f f i c o l t à M e l o n i e c h e h a c o s t r e t t o i l g o v e r n o a t r o v a r e u n n e m i c o d a g e t t a r e i n p a s t o a l l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a . N o i s i a m o i p r i m i a e s s e r e f e l i c i d e l l a t r e g u a a G a z a e c i a u g u r i a m o c h e d a q u e s t o s p i r a g l i o p o s s a n a s c e r e u n a p a c e d u r a t u r a f o n d a t a i n e v i t a b i l m e n t e s u l l a s o l u z i o n e d u e p o p o l i e d u e s t a t i . E c c o , i n v e c e d i c r i m i n a l i z z a r e l e p i a z z e , M e l o n i r i c o n o s c a f i n a l m e n t e l o s t a t o d i P a l e s t i n a " , c o n c l u d e .