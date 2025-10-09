R o m a , 9 o t t ( A d n k r o n o s ) - " E ' i l c a s o c h e l a M e l o n i v e n g a i n a u l a , d o p o d u e a n n i e 7 0 m i l a m o r t i . M a d i c o a t t e n z i o n e a l l e d i c h i a r a z i o n i d i m a g g i o r a n z a p e r c h é f a t e s f i g u r a r e l ' I t a l i a s e v i a t t r i b u t i e u n m e r i t o i n q u e s t o p r o c e s s o d i p a c e . F e r m a t e v i , p e r c h é i l c o n t r i b u t o c h e a v e t e d a t o a l p i a n o d i p a c e è n u l l o . Q u e l l o c h e a v e t e d a t o a l g e n o c i d i o è t a n t o , c o n t i n u a n d o a e s s e r e c o m p l i c i e s i l e n t i c o n I s r a e l e . F e r m a t e v i p e r i l b u o n n o m e d e l l ' I t a l i a " . L o h a d e t t o i n a u l a a l l a C a m e r a R i c c a r d o R i c c i a r d i , M 5 s , s u l l a r i c h i e s t a d i u n a i n f o r m a t i v a i n a u l a d e l g o v e r n o s u l l ' a c c o r d o i n M o .