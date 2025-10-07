R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n d o d i c i a m o d i s t a r e d a l l a p a r t e d e l l ' u m a n i t à n o n c i s t i a m o a s e c o n d a d e l l a n a z i o n a l i t à d e l l a v i t t i m a o d e l c a r n e f i c e " , " c h i u n q u e s t a d a l l a p a r t e d e l l ' u m a n i t à q u e l 7 o t t o b r e h a p i a n t o v e d e n d o q u e l l e i m m a g i n i , h a s o f f e r t o p e r q u e l l e i m m a g i n i e o g g i è q u i a s o l i d a r i z z a r e c o n l e v i t t i m e . P e r ò n o n s i p u ò s t a r e d a l l a p a r t e d e l l ' u m a n i t à a g i o r n i a l t e r n i , n o n s i p u ò p e n s a r e c h e l a s t o r i a p a r t a d a l 7 o t t o b r e " . C o s ì R i c c a r d o R i c c i a r d i d e l M 5 s i n a u l a , d u r a n t e i l g i r o d i i n t e r v e n t i i n r i c o r d o d e l 7 o t t o b r e . " N o n s i p u ò a c c e t t a r e c h e v e n g a p r e s o u n o s t r i s c i o n e i n d e c e n t e s u u n a m a n i f e s t a z i o n e d a 2 m i l i o n i d i p e r s o n e e p a r l a r e d i a n t i s e m i t i s m o . Q u e l l e p e r s o n e i n p i a z z a s a b a t o e d o m e n i c a l e h o t r o v a t e i n t u t t e l e c e l e b r a z i o n i a r i c o r d a r e l e v i t t i m e n a z i f a s c i s t e , n o n t u t t i d a l l a p a r t e d e l l a m a g g i o r a n z a p o s s o n o d i r e d i e s s e r c i s e m p r e s t a t i a r i c o r d a r e q u e i m o m e n t i e q u e l l e v i t t i m e . O g g i I s r a e l e è v e r a m e n t e p i ù s i c u r a ? O g g i l ' a n t i s e m i t i s m o è m e n o f o r t e s i o n o ? Q u e s t e c o s e d o b b i a m o c h i e d e r c e l e " . " E s s e r e u n a d e m o c r a z i a s a r e b b e s t a t o " p e r I s r a e l e a n c h e " r i s p o n d e r e d a d e m o c r a z i a a u n a t t a c c o c o m e i l 7 o t t o b r e . U n a d e m o c r a z i a n o n r i s p o n d e c o n u n g e n o c i d i o a u n e f f e r a t o a t t a c c o . O g g i a g a z a s o n o m o r t e 5 9 p e r s o n e , n o i i l c a r n e f i c e l o c o n d a n n i a m o s e m p r e , v o i c o n i l c a r n e f i c e d i g a z a f a t e a f f a r i e d o m a n i e n t r e r e t e a n c h e n e l c o m i t a t o d i a f f a r i c h e c o n t i n u e r à a s e m i n a r e o d i o i n q u e l l a t e r r a " , c o n c l u d e .