R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " N e l p r i m o C o n s i g l i o r e g i o n a l e , n o i r i c o n o s c e r e m o l o S t a t o p a l e s t i n e s e p e r c h é i o v o g l i o u n a r e g i o n e c o n i p i e d i b e n p i a n t a t i a t e r r a , m a c o n l a t e s t a n e l m o n d o . N o i n o n p o s s i a m o g i r a r c i d a l l ' a l t r a p a r t e r i s p e t t o a i c r i m i n i d i N e t a n y a h u c o m m e s s i o g n i g i o r n o n e i c o n f r o n t i d i c i v i l i , b a m b i n i , d o n n e , g i o r n a l i s t i a n c h e n e l m o m e n t o d i m a s s i m o b i s o g n o . E p e r q u e s t o r i c o n o s c e r e m o l o S t a t o p a l e s t i n e s e e f a r e m o a n c h e u n g e m e l l a g g i o r e g i o n a l e c o n R a f a h , p e r c h é t a n t i m a r c h i g i a n i v o g l i o n o a i u t a r e q u e l l e p o p o l a z i o n i m a r t o r i a t e c o n a i u t i v e r i , e s a t t a m e n t e c o m e s t a n n o f a c e n d o q u e l l e p e r s o n e s t r a o r d i n a r i e a b o r d o d e l l a F l o t t i l l a , c h e s i s t a n n o s o s t i t u e n d o a c i ò c h e d o v r e b b e r o f a r e g l i S t a t i e u r o p e i " . C o s ì M a t t e o R i c c i , c a n d i d a t o a l l a p r e s i d e n z a d e l l a R e g i o n e M a r c h e , d u r a n t e i l c o n f r o n t o t v , i n o n d a s u S k y T g 2 4 , c o n F r a n c e s c o A c q u a r o l i .