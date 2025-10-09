R o m a , 9 o t t ( A d n k r o n o s ) - " L ' a c c o r d o d i c e c h e l a p o l i t i c a r i e s c e a f e r m a r e u n a m a s s a c r o s e n z a f i n e " . L o h a d e t t o M a t t e o R e n z i a S k y T g 2 4 , p a r l a n d o d e l M e d i o O r i e n t e . " I l g r a n d e v i n c i t o r e p o l i t i c o d i q u e s t a s t a g i o n e è T r u m p " , l ' a c c o r d o " è u n a p i e t r a m i l i a r e n e l l a p o l i t i c a e s t e r a e u n a g r a n d e v i t t o r i a d i T r u m p " , h a s p i e g a t o i l l e a d e r d i I v . " I l N o b e l a T r u m p è l ' u l t i m a c o s a c h e m i i n t e r e s s a . L o p o t r e s t i d a r e a i p o l i t i c i c h e h a n n o f a t t o l ' a c c o r d o , a i f r a n c e s c a n i c h e s o n r i m a s t i l ì , a i l e a d e r i s l a m i c i r i f o r m i s t i , a q u e l l a p a r t e d i I s r a e l e c h e e r a c o n t r o l ' e s t r e m i s m o . L ' i m p o r t a n t e è c h e p a s s i i l m e s s a g g i o c h e c o n u n o s f o r z o p o l i t i c o l a g u e r r a p u ò t e r m i n a r e " , h a a g g i u n t o R e n z i .